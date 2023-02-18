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「新好男孩」高雄開唱丟「原味四角褲」 爽吃夜市美食

記者陳建嘉／即時報導
新好男孩在高雄開唱。(圖：Live Nation Taiwan提供)
新好男孩在高雄開唱。(圖：Live Nation Taiwan提供)

美國經典男團「新好男孩 」（Backstreet Boys）18日抵台開唱，首度前進高雄，這場因疫情而遲到四年的DNA世界巡迴演出安可場，在高雄巨蛋讓全場粉絲興奮激動，成員賣力唱跳，帶來近30首暢銷經典，展現不老男團的現場演唱實力和驚人體力。

新好男孩的五位成員，尼克卡特（Nick Carter）、豪兒多羅夫（Howie Dorough）、布萊恩萊特爾（Brian Littrell）、AJ邁克林（AJ Mclean）、和凱文理查森（Kevin Richardson），自東京直飛高雄小港機場，機場已有數十位在地鐵粉等候接機，成員們對歌迷微笑揮手之餘，也來者不拒的為粉絲親切簽名，看到有歌迷帶了珍藏多年的黑膠唱片來簽名，更是感動不已。

雖已來台數次但首次到高雄的成員們當然不會錯過每次來台的定番行程-逛夜市，AJ在六合夜市對水餃的美味驚為天人，還把服裝師手上的都搶來吃，高雄溫暖的天氣讓他們選了冰品為首次的高雄夜市行畫下完美句點。

在開場影片之後，五位成員帥氣登場，一連唱跳 「I WANNA BE WITH YOU」、「THE CALL」和「DON’T WANT YOU BACK」三首歌曲， 開全麥現場演唱搭配原汁原味的經典編舞，不老男神們的歌唱實力絲毫不減，無論是勁歌唱跳或抒情和聲都游刃有餘，前奏一下就瞬間讓粉絲墜入時光隧道回到90年代，激動起身隨著音樂搖擺。

新好男孩在高雄開唱。(圖：Live Nation Taiwan提供)
新好男孩在高雄開唱。(圖：Live Nation Taiwan提供)

五位成員在不同橋段各自單獨和全場歌迷問候， 嘴甜的狂喊台灣，還保證以後一定會再回來高雄。既然是安可場，當然也不能少了四年前在台北讓全場瘋狂的「更衣秀」，由AJ和Kevin在屏風後邊撩粉邊換衣服，朝台下丟了一件「原味四角褲」。

最終台灣粉絲全場大合唱「ANYWHERE FOR YOU」獻給偶像，讓在後台稍作休息的成員直呼感動，充飽電後又上台演唱了「DON’T GO BREAKING MY HEART」和「LARGER THAN LIFE」兩首金曲，讓演出完美落幕。

機場 地鐵 疫情

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