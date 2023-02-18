安海瑟薇現身柏林影展 透視裝辣勝「暮光女」

安海瑟薇在柏林影展活動上穿著大膽的透視裝，重點部位若隱若現。（美聯社）

受新冠疫情影響，已兩年沒出現群星雲集榮景的柏林影展 ，今年終於又在星光閃耀下正式展開。32歲「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）擔任正式競賽評審團主席，個人丰采與給獎方向同樣受到矚目，而開幕片「She Came to Me」主角之一安海瑟薇（Anne Hathaway）穿著大膽的透視裝走上紅地毯，身材若隱若現，搶走不少目光。

克莉絲汀史都華穿著帥氣套裝，出席柏林影展評審團記者會。（美聯社）

第73屆柏林影展，從影迷踴躍追星、大家幾乎都不戴口罩，感覺得出疫情陰影在當地真的已經過去了，但柏林影展向來濃厚的政治味則始終保持：奧斯卡 影帝西恩潘（Sean Penn）在俄羅斯與烏克蘭戰爭之際拍攝的紀錄片「超能力」（Superpower）即將在影展上首映，開幕典禮中他透過大銀幕和烏克蘭總統澤倫斯基連線，澤倫斯基表示電影 的力量常常能在政情動盪時給觀眾很大的省思，聽得台下眾星起立鼓掌。

香港名導杜琪峰身為今年正式競賽評審團成員之一，則在記者會上面對記者電影為何很重要的提問時，則用粵語坦言：「當有極權出現、人民失去自由時，電影通常首當其衝，全球爭取自由的國家和人民，都必須支持電影。」聽得台下又是熱烈的掌聲。

出道時是俏麗女童星、演出偶像奇幻片大紅的克莉絲汀史都華，實力長期受到外界的低估，年紀也尚輕，各方都好奇她擔任評審團主席，會拿出何種表現？她則強調評選的重要標準就是減少偏見，和接納新的事物。不管她能否端出讓各方驚艷的得獎名單，她在影展上絕對是耀眼的一顆星，不管紅毯上穿著白色蛋糕裙，或是評審團記者會是的帥氣套裝，都呈現奪目的丰采。

開幕片「She Came to Me」是女導演蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）最新浪漫喜劇，她出身自重量級演藝世家，父親是大師劇作家亞瑟米勒，丈夫是三屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯( Daniel Day-Lewis ) ，她自己則是編導作品不斷，這次的新作除了有「冰與火之歌」中最受觀眾歡迎的「小惡魔」彼得汀克萊傑主演，女主角群還包括「蜘蛛人」系列的性感梅嬸瑪麗莎托梅、安海瑟薇這兩位奧斯卡得主，無怪乎在首映紅地毯上，安海瑟薇要挑選大膽的服裝好在眾女星中搶出風頭，確實收到出色的效果。