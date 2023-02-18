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布裘親生長女喜蘿原諒老爸 要媽趕快離婚

記者蘇詠智／綜合報導​
安琪莉娜裘莉放不下對小布的仇恨，遲遲不肯辦妥離婚。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉放不下對小布的仇恨，遲遲不肯辦妥離婚。（路透資料照片）

親生的孩子還是最有感情？布裘離婚戰拖了六年多，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）近一年來火力全開攻擊布萊德彼特（Brad Pitt），糾結在私人飛機上的疑似家暴事件，刻意要把此事鬧大、讓全世界的人都唾棄小布，至今心願未能得逞，懷抱著滿滿的仇恨堅持不放手，甚至還把養子女們都洗腦到仇視昔日養父，在歐美全家團圓的聖誕假期，沒有任何一個孩子去見父親，小布只能與新女友共度。

安琪莉娜裘莉放不下對小布的仇恨，遲遲不肯辦妥離婚。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉放不下對小布的仇恨，遲遲不肯辦妥離婚。（路透資料照片）

不過根據八卦刊物「In Touch」雜誌，孩子們之中，還是有人對他不抱敵意，就是他與裘莉親生的大女兒喜蘿。今年16歲的喜蘿是巨星爸媽第一個愛的結晶，當年誕生曾引起全球矚目。

「In Touch」稱喜蘿知道父親已經恢復清醒，也很努力振作要讓自己回復最佳狀態，能夠放下他過去造成的麻煩，不再用仇恨的心態面對，她也希望爸媽之間能夠早點切得乾乾淨淨，彼此都可以有個新的開始，因而試圖說服裘莉早點跟小布辦妥離婚，才不用一直卡在這些舊日恩怨上，生命停滯不前。除了有心為父母的離異解套外，喜蘿與父親處得很好，有可能未來在電影上面攜手合作。

早先喜蘿的舞蹈畫面傳上網路後，引起各方對這位超級星後代的注意，布萊德彼特也感動到掉眼淚，認為女兒不但有才華又漂亮，他自承不知道她的「舞功」是誰的遺傳，自嘲：「我是肢體不協調先生。」至於他和裘莉所生、年紀更小的雙胞胎諾克斯與薇薇安，還是很聽媽媽的話，沒有像姊姊一樣已和爸爸改善關係。

裘莉 小布 布萊德彼特

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