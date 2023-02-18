阿湯哥「不可能任務7」 祕密試片口碑佳

湯姆克魯斯（右）與海莉艾特沃在「不可能的任務：致命清算 第一章」有緊張的飛車場面。（取材自IMDb）

距離今年7月上映還有接近半年，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）備受矚目最新大作「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part One），已經悄悄展開試映，而且反應相當不錯？

好萊塢 大片以往在正式上映前常會祕密舉行試映，來檢驗觀眾的反應，是否還有需要修改的地方。湯姆克魯斯代表作「捍衛戰士」就曾在祕密試映後，決定要再加一場他和女主角的親熱戲，他那時都已在拍「金錢本色」（The Color of Money），髮型都不一樣，只好設法把頭髮弄溼，才不會不連戲。據歐美網站報導，「不可能的任務：致命清算第一章」應該不太需要再補戲，因為這一個試映的版本已經比3小時再長一點。

眾所周知，湯姆克魯斯自從新冠肺炎疫情 爆發的第一年就在拍攝「不可能的任務7」，拍了超過一年才殺青，現在還在拍「第二章」，如此曠日廢時除了疫情干擾外，就在於故事和人物的情節太豐富，只一集根本說不完，大家不知道的是，就算分成兩集，依然有可能片長要達3小時才能說完上半段的故事。先睹為快的觀眾除了大讚湯姆克魯斯再度展現「為戲不要命」的狂人作風，拍了一堆觀眾看到驚呼的動作場面，以至於到片子放映結束時，大家都鼓掌叫好；此集劇情的轉折、情感的描寫都更豐富。