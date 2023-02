艾薇兒日前被爆出參與中國綜藝「浪姐4」。(取材自Instagram)

中國綜藝「浪姐4」女神名單近日在陸網瘋傳,早前曾有一份25人名單曝光,不只有桂綸鎂、范曉萱、「小龍女」李若彤、動感天后李玟也在名單中,更傳出加拿大 天后艾薇兒(Avril Lavigne),不過有媒體報導指出,艾薇兒被問及此事,已經否認。

媒體「Pop Crush Nights」獨家報導,艾薇兒於節目中被問及是否將參加中國選秀節目時,表示:「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』,我從沒聽過此事,不過這很有趣)。」並提出今年要準備新專輯。