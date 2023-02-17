布裘親生長女喜蘿已原諒老爸 要媽趕快離婚 「別再惡鬥」

喜蘿（中）在MV中展現的舞技讓各方驚艷。（取材自YouTube）

親生的孩子還是最有感情？布裘離婚戰拖了6年多，安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）近一年來火力全開攻擊布萊德彼特 （Brad Pitt），糾結在私人飛機上的疑似家暴事件，刻意要把此事鬧大、讓全世界的人都唾棄小布 ，至今心願未能得逞，懷抱著滿滿的仇恨堅持不放手，甚至還把養子女們都洗腦到仇視昔日養父，在歐美全家團圓的聖誕假期，沒有任何一個孩子去見父親，小布只能與新女友伊妮絲狄拉蒙共度。

不過根據八卦刊物「In Touch」雜誌，孩子們之中，還是有人對他不抱敵意，就是他與裘莉親生的大女兒喜蘿。今年16歲的喜蘿是巨星爸媽第一個愛的結晶，當年誕生曾引起全球矚目，一直被拿來和早一個多月出生的湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲之女蘇蕊相提並論，而今兩個女孩的爸媽都已不再在一起，蘇蕊的父親好幾年沒有跟她碰面，喜蘿的父親卻是想要碰面卻被她母親從中作梗，被迫疏遠自己的骨肉。

「In Touch」稱喜蘿知道父親已經恢復清醒，也很努力振作要讓自己回復最佳狀態，能夠放下他過去造成的麻煩，不再用仇恨的心態面對，她也希望爸媽之間能夠早點切得乾乾淨淨，彼此都可以有個新的開始，因而試圖說服裘莉早點跟小布辦妥離婚，才不用一直卡在這些舊日恩怨上，生命停滯不前。除了有心為父母的離異解套外，喜蘿與父親處得很好，有可能未來在電影上面攜手合作。