影／史蒂芬史匹柏當面告訴湯姆克魯斯：你救好萊塢一命

好萊塢大導演史蒂芬．史匹柏日前日當面讚揚影壇巨星湯姆克魯斯憑藉「捍衛戰士：獨行俠」在院線上映而「救了好萊塢」。（歐新社資料照片）

好萊塢 業界媒體「Deadline」14日報導，大導演 史蒂芬史匹柏似乎讚揚影壇巨星湯姆克魯斯憑藉「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在院線上映而「救了好萊塢」。

Steven Spielberg tells Tom Cruise that “you saved Hollywood’s ass and you might have saved theatrical distribution. Seriously, ‘Top Gun: Maverick’ might have saved the entire theatrical industry.” pic.twitter.com/nPWR5BqiUV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 2023年2月14日

史匹柏執導的半自傳電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）跟克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」都入圍了本屆奧斯卡 最佳影片獎，兩人在奧斯卡提名午宴短暫敘舊，過程被旁人拍了下來，上網發布後迅速暴紅。

根據報導，今年以「小象守護者」（The Elephant Whisperers）入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎的導演岡薩爾維斯（Kartiki Gonsalves）率先分享了史匹柏與克魯斯敘舊的影片。儘管背景吵雜，仍似乎可聽見史匹柏祝賀克魯斯2022年藉由帶著觀眾回到電影院而達到「里程碑」。

隨後，史匹柏當面告訴克魯斯，「你救了好萊塢一命」（You saved Hollywood's ass），接著又說「而且，你可能挽救了院線發行（theatrical distribution）。說真的，「獨行俠」可能拯救了整個影院產業」。好萊塢報導者指出，克魯斯聽到大導演的這番恭維時，神情顯得相當謙虛，還搖了搖頭。