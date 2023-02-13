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阿諾、阿湯、湯姆漢克斯29年前同框 網喊：不舒服

記者蘇詠智​​／綜合報導​
湯姆克魯斯（左起）、阿諾史瓦辛格、湯姆漢克斯昔日在雜誌的合照出土，引起網友兩極意見。（取材自臉書）
湯姆克魯斯（左起）、阿諾史瓦辛格、湯姆漢克斯昔日在雜誌的合照出土，引起網友兩極意見。（取材自臉書）

電影圈常在傳「王不見王」、「后不見后」，各霸一方的大牌很難同台競技，連同片飆戲都不見得容易，爭排名、爭戲份、爭片酬高低等等等，都讓某些組合始終無法在觀眾眼前呈現。

同樣都從1980年代崛起、1990年代仍大紅大紫的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、湯姆克魯斯（Tom Cruise），就是這樣的情況，甭說3人一起合演，就連3人之中隨便兩人湊在一起演出，都沒有發生過。

然而，動態的合作難度高到堪稱不可能的任務，靜態的合照卻不是沒有過，有網友挖出1994年，兩位湯姆和阿諾一起在攝影師Herb Ritts的鏡頭下合照，還登上「浮華世界」雜誌，這「夢幻合照」本該是傳誦許久的美事，看在今日的網友眼中，卻是尷尬無比，充滿說不出的詭異。

從未合演過電影的阿諾史瓦辛格（左起）、湯姆克魯斯、湯姆漢克斯，卻曾拍了合照。（取...
從未合演過電影的阿諾史瓦辛格（左起）、湯姆克魯斯、湯姆漢克斯，卻曾拍了合照。（取材自推特）

有人形容這是「史上最不舒服的名人照」，3大天王的表情和動作都流露出不自然的感覺，有網友認為湯姆漢克斯頭靠在阿諾的肩上，活像情侶照中女生倚著男友的樣子，相當的怪。有人則諷刺，號稱188公分的阿諾與170公分的湯姆克魯斯差距竟然沒想像大，應該有人穿了高跟鞋或是腳下墊了3本電話簿。更有人挑明了寫道：「這組合真的太怪了，我真心沒想到看到這3個人在同一張照片裡。」

但也是有支持這組巨星陣容的網友覺得照片看來並不差，亦有人坦言希望看到他們3人真的有機會合演一部電影。

湯姆克魯斯 電影 攝影

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