蕾哈娜懷了第2胎 帶「球」嗨唱超級盃

蕾哈娜挺著孕肚,在超級盃中場秀中表演。(歐新社)

2023年NFL美式足球 「超級盃 」冠軍盛宴,眾所矚目的「中場秀」則由睽違六年未站上現場表演舞台的流行天后蕾哈娜(Rihanna)擔綱。她一襲紅色大衣搭配同色系酷炫勁裝,不過全世界的目光,似乎都聚在她再次隆起的小腹上。

綜合ETtoday、鏡新聞報導,事後蕾哈娜公司代表向「滾石雜誌」及「好萊塢報導」證實,34歲的蕾哈娜,確實懷上第二胎,但如同去年5月前一胎,一切將保密到家。

蕾哈娜曾在2019年超級盃中場秀受邀演出,但當時蕾哈娜為了聲援2016年時,前舊金山49人隊卡佩尼克(Colin Kaepernick)在國歌演唱時抗議警察 暴力、種族不平等問題而下跪,因此拒絕了超級盃演出機會。

57屆NFL美式足球「超級盃」中場秀,由流行天后蕾哈娜擔綱演出。(Getty Images)

蕾哈娜此次登上超級盃中場秀舞台,再次展現天后魅力,一身紅色勁裝搭配紅色球鞋從天而降,以「Bixch Better Have My Money」嗆辣開場,隨後更是熱唱金曲連發,令滿場球迷如癡如醉,隨後當她演唱成名曲 「小雨傘」時,現場更是施放大量煙火秀,場面十分壯觀。中場秀13分鐘,整個州立農業體育館的觀眾幾乎都站起來為蕾哈娜歡呼,為女王回歸而感到興奮。

打從2017年以後,蕾哈娜就沒有公開表演過,因此受邀成為日前超級盃美式足球總決賽的中場秀,她表示全力以赴,忙到忘記過生日跟情人節。