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蕾哈娜懷了第2胎 帶「球」嗨唱超級盃

​​娛樂新聞組／綜合報導​
蕾哈娜挺著孕肚，在超級盃中場秀中表演。(歐新社)
蕾哈娜挺著孕肚，在超級盃中場秀中表演。(歐新社)

2023年NFL美式足球超級盃」冠軍盛宴，眾所矚目的「中場秀」則由睽違六年未站上現場表演舞台的流行天后蕾哈娜（Rihanna）擔綱。她一襲紅色大衣搭配同色系酷炫勁裝，不過全世界的目光，似乎都聚在她再次隆起的小腹上。

綜合ETtoday、鏡新聞報導，事後蕾哈娜公司代表向「滾石雜誌」及「好萊塢報導」證實，34歲的蕾哈娜，確實懷上第二胎，但如同去年5月前一胎，一切將保密到家。

蕾哈娜曾在2019年超級盃中場秀受邀演出，但當時蕾哈娜為了聲援2016年時，前舊金山49人隊卡佩尼克(Colin Kaepernick)在國歌演唱時抗議警察暴力、種族不平等問題而下跪，因此拒絕了超級盃演出機會。

57屆NFL美式足球「超級盃」中場秀，由流行天后蕾哈娜擔綱演出。(Getty I...
57屆NFL美式足球「超級盃」中場秀，由流行天后蕾哈娜擔綱演出。(Getty Images)

蕾哈娜此次登上超級盃中場秀舞台，再次展現天后魅力，一身紅色勁裝搭配紅色球鞋從天而降，以「Bixch Better Have My Money」嗆辣開場，隨後更是熱唱金曲連發，令滿場球迷如癡如醉，隨後當她演唱成名曲 「小雨傘」時，現場更是施放大量煙火秀，場面十分壯觀。中場秀13分鐘，整個州立農業體育館的觀眾幾乎都站起來為蕾哈娜歡呼，為女王回歸而感到興奮。

打從2017年以後，蕾哈娜就沒有公開表演過，因此受邀成為日前超級盃美式足球總決賽的中場秀，她表示全力以赴，忙到忘記過生日跟情人節。

超級盃 足球 警察

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