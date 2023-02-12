全英音樂獎橫掃4大獎 哈利承認自己有「特權」地位

哈利史泰爾斯獲頒年度英國歌手獎。（路透）

英國 歌手哈利 史泰爾斯今天在全英音樂獎（Brit Awards）獲頒年度英國歌手獎，他領獎時承認，男性特權地位讓他在這個本該「性別中立」但卻沒有任何女性入圍 的獎項脫穎而出。

哈利史泰爾斯（Harry Styles）在本屆全英音樂獎入圍4項，4項全中，是最大贏家。他除了贏得年度英國歌手獎，還拿下年度專輯獎、最佳流行/R&B藝人獎，並以「回不去」（As It Was）一曲奪下年度歌曲獎。

他說：「今晚對我來說真的非常特別，我永遠不會忘記。我很自豪能以英國藝人之姿站上世界舞台。」

全英音樂獎2022年首度不再按性別區分獎項，將原有的「年度英國男歌手」、「年度英國女歌手」、「年度國際男歌手」和「年度國際女歌手」，合併為「年度英國歌手」及「年度國際歌手」。

主辦單位這麼做是增加包容性，避免再看到諸如英國歌手山姆史密斯（Sam Smith）等非二元（non-binary）性別藝人被排除在這些大獎之外。

然而，本屆爭議在於，今年年度最佳英國歌手獎雖連續第2年為男女合併的獎項，5位入圍者卻全是男性。哈利史泰爾斯今天因此在得獎感言中，特別提及闖進初選名單，但沒有挺進最終入圍名單的5位女歌手。

他說：「我真的非常感激能得這個獎，我非常清楚我今晚在這裡的特權地位，所以這個獎項要獻給澤山璃奈（Rina Sawayama）、酷娃恰莉（Charli XCX）、芙蘿倫絲（Florence Welch）、媚布兒（Mabel）和貝琪希爾（Becky Hill）。」

前英國男團「1世代」（One Direction）團員哈利史泰爾斯這個月初才憑藉去年英國最暢銷專輯「哈利屋」（Harry's House）奪下本屆葛萊美年度專輯大獎，因此他今天席捲全英音樂獎並不令人意外。

哈利史泰爾斯這次提到「特權地位」之前，曾在葛萊美頒獎典禮的得獎感言中說出「這種事不會太常發生在像我這樣的人身上」的話，招來各界嘲諷。