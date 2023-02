換算幣值、通膨後 「亂世佳人」票房影史居冠

「亂世佳人」經幣值與通膨換算後,始終是影史票房冠軍。(取材自IMDb)

金獎名導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的「鐵達尼號」(Titanic)、「阿凡達」、「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),都在全球各地引爆賣座狂潮,然而換算過幣值與通貨膨脹後,這幾部片都離「影史第一」有段差距,80多年前的「亂世佳人」(Gone with the Wind)依舊穩坐冠軍。在北美地區,它們也都還不如「星際大戰」(英語:Star Wars)、「真善美」(The Sound of Music)、「外星人」(E.T. The Extra-Terrestrial)熱賣。

電影 票價不斷在成長,較晚上映的電影很容易就能在數字上超越昔日名作,但換算幣值和通膨後,常常薑還是老的辣,畢竟過去的娛樂活動不發達,且早年電影票價不算貴,平民百姓負擔得起,好片往往能吸引觀眾一看再看。

目前全球總票房換算後達39億美元、北美票房換算後有18億美元的「亂世佳人」,未上映前原著小說 已熱銷,無數觀眾對電影版早有期待,男主角又是「好萊塢 之王」克拉克蓋博(Clark Gable),加上戰爭場面、彩色拍攝,都是當年的技術巔峰,會在全球狂賣,完全合情合理。

相較之下,北美票房換算後為16億美元的「星際大戰」,就是以全新概念和視效小兵立大功的經典,那時幾位主角都談不上知名,上片前亦未受看好,最後卻創下賣座紀錄。而北美票房換算後為13億美元的「真善美」,情節溫馨又有動聽的歌曲,是史上票房最高的音樂片。史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)「外星人」則以科幻片外觀拍出感人力量,北美票房換算後近13億美元。

「鐵達尼號」換算後北美票房是12億餘美元,和「外星人」有5000餘萬美元的差距,已經表現很突出,「阿凡達」換算後的北美票房約近9億美元,還不及「齊瓦哥醫生」(Doctor Zhivago)、「大白鯊」(Jaws)等片。