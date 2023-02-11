被稱世界之王已25年 「鐵達尼號」導演吐真實心聲

詹姆斯卡麥隆對「鐵達尼號」情有獨鍾，25年來感謝影迷支持這部愛情經典。(圖：迪士尼提供)

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)票房破紀錄已達21.7億美元，他25年前執導愛情史詩電影 「鐵達尼號」（Titanic）也曾一度登上影史票房冠軍，近期再度重映，卡麥隆日前被問是否仍認為自己是「世界之王」，他立刻大笑回應「還差得遠呢。」。

李奧納多狄卡皮歐(左)與凱特溫絲蕾在「鐵達尼號」刻骨銘心的合作，至今仍被詹姆斯卡麥隆認定是完美陣容。(圖：迪士尼提供)

卡麥隆當年在奧斯卡領取最佳導演獎時，開心引用李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）所喊的經典電影台詞，高喊「我是世界之王」成為影史佳話，再度聊起此事，他略帶害羞表示「當年我壓力非常大，最後很高興大家喜歡這部籌備多年的電影，才會如此興奮」，他幽默說其實有點後悔當初太激動，「感覺好像很自傲，這其實不是我的初衷」。

熱門日劇「初戀」曾有年輕版男女主角一起去看「鐵達尼號」，模仿傑克與蘿絲的浪漫橋段。(取材自Netflix)

熱門日劇「初戀」曾有年輕版男女主角一起去看「鐵達尼號」，模仿傑克與蘿絲的浪漫橋段。(取材自Netflix)

「鐵達尼號」歷久彌堅，去年底仍有日劇 「初戀」、韓劇「財閥家的小兒子」都有致敬橋段，卡麥隆感謝外界至今仍喜愛這部電影，「為什麼大家仍這麼在乎這部電影？我想應該是一種懷舊感，有我們考究詳實的災難大場面，也有動人的愛情故事」，當年拍片時的感覺仍歷歷在目，「我記得我站在甲板上，扛著攝影機喊開拍，也記得大量的水從四面八方湧上來的涼爽感」。

韓劇「財閥家的小兒子」有男主角宋仲基投資拍攝「鐵達尼號」的趣味橋段。(取材自推特)

其實，卡麥隆原本就熱愛潛水，他早在正式拍電影前，就多次隨著專家一同潛水探勘，「我希望能拍到非常真實，好像我們真的也在那艘船上」，包括船艙如何被破壞，還有海水怎麼湧進來的順序，這一連串災難都必須與歷史相符。

李奧納多狄卡皮歐(右)與凱特溫絲蕾至今仍被詹姆斯卡麥隆認定是「鐵達尼號」完美陣容。(圖：迪士尼提供)

至於男女主角李奧納多狄卡皮歐、凱特 溫絲蕾（Kate Winslet），卡麥隆狂誇他們是自己的「夢幻陣容」，「我知道對藝術來說，沒有真正的完美，但他們真的都是為了追求完美到極致的好演員」，卡麥隆透露當年兩人雖都還年輕，但會反覆在不同鏡頭裡給出不一樣的細微表情、動作，迄今仍讓他讚嘆，「我相信結果你們也看到了，他們的表現非常棒」。

那麼「鐵達尼號」已屆25周年，卡麥隆是否有與李奧、凱特再聚？卡麥隆坦言3人一直想要再度相聚，慶祝25周年，也說三人一直有保持聯繫，無奈彼此完全沒時間，「我在『阿凡達：水之道』宣傳時有與凱特聊過一點，但還沒機會跟李奧聊，大家都太忙了」，說到這，卡麥隆不免聳肩，「我們3人常常在全世界飛來飛去，工作也很多，真的很難遇到」，不過他後來轉念一想，認為雖然暫時無緣再聚，但至少這部電影已經留下了他們年輕時期的精華表演，「他們都已經40多歲了，當然現在是他們最美好的樣子，但我也很開心，這部電影留住了他們的青春，他們讓我們相信，這世界上真的有傑克與蘿絲」。