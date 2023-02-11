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難忘初出道和麥特戴蒙全裸扭打 布蘭登費雪：太可怕了

記者蘇詠智／即時報導
麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪的浴室衝突戲拍攝時心理壓力超大。（取材自YouTube）
麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪的浴室衝突戲拍攝時心理壓力超大。（取材自YouTube）

演員為劇情需要而裸露，不算太過分的要求，但真要去做還是會感到尷尬。曾在娛樂界一度沉寂，今年以「我的鯨魚老爸」（The Whale）風光入圍奧斯卡影帝、得獎呼聲還不低的布蘭登費雪（Brendan Fraser），近來接受「紐約鳥王」霍華史登的節目訪問，提到出道沒兩年就要在「校園風雲」（School Ties）拍一場浴室打架的戲，對手是跟他一樣「菜」的麥特戴蒙（Matt Damon），因為劇本描述是他們淋浴到一半一言不和大打出手，因此都要全裸入鏡，沒得討價還價。

布蘭登坦言：「當你還是個初出茅廬的演員，你充滿企圖心，幾乎什麼都肯嘗試。就算他們叫你往下跳，你也只會問，多高？」可是這和在一大堆合作的演員、工作人員面前脫光光，還要扭打在一起，又是不一樣，布蘭登很慶幸這場戲是真有其必要，而不只是噱頭。片中他扮演隱瞞身分、進入貴族校園念書的猶太男生，和麥特戴蒙等公子哥兒本來都是美式足球隊的隊友，因為秘密被麥特戴蒙知道，剛巧兩人在球場、情場上都有點衝突，麥特在洗澡時忍不住發飆，和布蘭登打起架來，一旁的同學們趕快衝進來把他們拉開。

布蘭登認為這一段也有彼此的角色不在隱藏真實本性的寓意，這場衝突本質是醜陋的，他和麥特要像兩隻猩猩一樣扭打成一團，可是他們身上都沒穿衣服，要脫光已經很有壓力，還沒辦法控制現場人數，最慘的是，兩人都是新秀，沒有要求東要求西的資格，也怕如果提出任何疑慮會被嫌「難搞」、影響往後在業界的發展。所以這場「清涼場面」，兩人都又緊張又有壓力，他直呼：「真的很可怕。」

不過在新人階段他和麥特戴蒙就這樣「袒裎相見」，也算是有特殊緣份，幾年之後他們的事業運都開始走旺，各自憑「森林泰山」和「心靈捕手」崛起，布蘭登很感謝當初有麥特在片子裡跟他一起飆戲，激發彼此的亮眼表現。

麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪扭打時彼此都全裸。（取材自YouTube）
麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪扭打時彼此都全裸。（取材自YouTube）
麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪（右）在「校園風雲」演同學。（取材自imdb）
麥特戴蒙（左）與布蘭登費雪（右）在「校園風雲」演同學。（取材自imdb）

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