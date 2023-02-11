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真的復合了？「慾望城市」凱莉和舊愛親吻 網炸鍋

記者蘇詠智／即時報導
凱莉和艾登看似重燃愛火，掀起一波話題。(取材自Instagram)
凱莉和艾登看似重燃愛火，掀起一波話題。(取材自Instagram)

風靡無數女性的「慾望城市」(Sex and the City)，在前年推出了描述幾位女主角半百生活的續篇「慾望城市：華麗下半場」，一開始就賜死了女主角凱莉的丈夫「大人物」，引爆高度爭議，隨後扮演此角的克里斯諾斯捲入被控性侵的風波，更加確定「大人物」很難再起死回生。該劇在第2季找回扮演凱莉另一位糾纏多時舊愛「艾登」的約翰寇貝特，先是發布兩人街上手牽手的畫面，讓老粉絲產生不少聯想，近日又發了他們在街上親吻的新劇照，網路終於炸鍋，正反兩方的意見爭論不休。

莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)扮演的凱莉，在「慾望城市」先認識「大人物」才結識艾登，艾登和她來自不同的世界，價值觀有有很大出入，凱莉難忘情「大人物」，還為了「大人物」劈腿、背叛艾登。之後在電影版中，凱莉與「大人物」婚後卻在中東度假時巧遇也已經結婚了的艾登，一度再度接吻，情況反過來變成凱莉差點要與艾登擦槍走火，後來「大人物」原諒此事，和凱莉繼續作恩愛夫妻，直到「慾望城市：華麗下半場」的開頭，兩人因故天人永隔。

「慾望城市：華麗下半場」凱莉與舊情人艾登街頭親吻，網友爭論不已。(取材自Inst...
「慾望城市：華麗下半場」凱莉與舊情人艾登街頭親吻，網友爭論不已。(取材自Instagram)

在自己的社群網站上，莎拉潔西卡派克發布和約翰寇貝特(John Corbett)的接吻劇照，寫道：「這可不是演習，是來真的囉！」葛妮絲派楚忍不住留言：「真的假的？」不少「大人物」的粉絲在留言板上冷嘲熱諷，表示多年追劇的心情被惡搞，編劇以前讓他們相信凱莉真愛是「大人物」，現在「大人物」屍骨未寒凱莉又跑回艾登的身邊了，那以前到底在演什麼？還有人為了與凱莉在「華麗下半場」擦出火花的帥氣podcast節目製作人抱屈，寫道：「這最好只是一場夢，我不想她再跟艾登在一起，那個帥氣的podcast節目製作呢？」

雖然也許多反彈，艾登當然也有粉絲，感動寫道：「這是美夢成真。」還有人解釋兩個男人對凱莉不同的意義：「『大人物』是凱莉的至愛，但艾登是她的靈魂伴侶，他們值得在一起。」厲害的網友還套用時事哏，拿珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克20年後復合、結婚來形容：「凱莉正處於她的『班妮佛』時代啊。」

「慾望城市：華麗下半場」第2季將有不少凱莉與舊愛艾登的感情對手戲。(取材自Ins...
「慾望城市：華麗下半場」第2季將有不少凱莉與舊愛艾登的感情對手戲。(取材自Instagram)

社群網站 珍妮佛洛佩茲 性侵

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