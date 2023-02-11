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米夏巴頓：曾被慫恿「陪睡李奧納多」保事業

記者蘇詠智╱綜合報導
米夏巴頓曾被公關建議，去勾引大牌巨星來拉抬事業。（歐新社資料照片）
米夏巴頓曾被公關建議，去勾引大牌巨星來拉抬事業。（歐新社資料照片）

48歲的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)和19歲的女模伊登波蘭妮(Eden Polani)被拍到在派對上坐在一起，外界推測兩人交往中，不少網友早就看不下去他只愛幼齒美眉的作風，在留言板上冷嘲熱諷，雖然他身旁的人員否認他和伊登波蘭妮的緋聞，卻仍止不住各方抨擊。

早前李奧納多在女友卡蜜兒莫隆尼(Camila Morrone)滿25歲後沒多久就跟她分手，等於證實外界講他「只交25歲以下的女友」傳聞。原本他深受女性歡迎，開始有網友嘲諷：「『鐵達尼號』(Titanic)上映時，他的女友都還沒出生。」甚至連他對環保議題的關心，也被消遣為：「終於知道為什麼李奧納多重視環保，因為他想留給這些年輕小美眉更好的地球。」

李奧納多友人為他否認，沒有受到太大注意，媒體反而挖出一篇舊訪問，發現曾因影集「玩酷世代」(The O.C.)受到歡迎的玉女米夏巴頓(Mischa Barton)坦言：「19歲時公關告訴我，為了我的事業，要趕快去『睡』了他，我反問，李奧不是30歲了嗎？那時我對交往年長的男性沒啥興趣。」

當時的李奧，正與巴西名模吉賽兒(Gisele Bündchen)分手沒多久，以他對年輕長腿豔女的喜好，碰到正當紅的米夏，很難不感到興趣，也難怪米夏的公關會出這種主意，讓外界對李奧迷戀嫩妹的印象，更加難以改變。

李奧納多狄卡皮歐就愛跟年輕美眉交往，引起網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐就愛跟年輕美眉交往，引起網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

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