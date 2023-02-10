「美國隊長」扛不起？「玩具總動員5」換回原巴斯光年

提姆艾倫（左）又要回歸「玩具總動員」最新續集聲音扮演巴斯光年。（路透資料照片）

迪士尼 宣告要再繼續拍攝「玩具總動員5」（Toy Story 5）、「冰雪奇緣3」（Frozen 3）與「動物方城市2」（Zootopia 2）後，觀眾另一在乎的是，聲音演員是否也都找回舊班底，在「玩具」系列為巴斯光年一角獻聲的資深諧星提姆艾倫（Tim Allen）立刻在社群網站上暗示自己要重回第5集陣容，使得去年「巴斯光年」這部動畫由前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）聲音主演的一連串風波，正式畫下句點。

當初「巴斯光年」電影宣布克里斯伊凡擔任配音主角，讓喜愛提姆艾倫的老粉絲感到不滿，雖然皮克斯與迪士尼方面解釋這部片講述的是玩具巴斯光年的真人本尊太空人 的故事，因此用別人來獻聲，並非把對於「玩具總動員」系列厥功甚偉的提姆艾倫換掉，而是角色並不一樣，沒有誰取代誰的問題。可惜解釋半天，大多數觀眾沒有順利接收到這訊息，片子上映後的賣座相當不理想，堪稱去年最大的票房失利之一，儘管影評給予的評價都不算差。

「玩具總動員5」中的巴斯光年就不再是太空人本尊，而是觀眾熟悉、看了4集的玩具版本，因此找回提姆艾倫自然是理所當然。多數網友樂見提姆回歸，卻也很好奇，「玩具總動員3」看似已經為巴斯光年和牛仔胡迪的故事做了完美的收尾，後來又誕生的第4集，繼續把胡迪的情節引導入另一個方向，給了另外一種的動人結局，第5集實在很難想像還能有什麼發展，難道是要把玩具巴斯光年的情節做個徹底的結束嗎？