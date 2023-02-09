我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首擴線 長島鐵路11線全面通大中央車站 2/27啟動

遊民死亡數.收容所人數 紐約創新高 湧進無證客更混亂

茱莉安摩爾絕美亮相首映 為「騙子」破戒碰槍

記者陳建嘉／即時報導
塞巴斯汀史坦(左)、茱莉安摩爾在「片子」飾演一對母子。（圖：Apple TV+提供）
塞巴斯汀史坦(左)、茱莉安摩爾在「片子」飾演一對母子。（圖：Apple TV+提供）

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）、英國老牌影帝約翰李斯高(John Lithgow)以及「侏羅紀世界」新銳男星賈斯提斯史密斯（Justice Smith）與布里安娜密道頓(Briana Middleton)共同主演的驚悚強片「騙子」(Sharper)7日在倫敦舉辦首映會，茱莉安摩爾更在片中有持槍射擊戲，茱莉安在美國積極參與反槍枝氾濫組織，更是出了名會向劇組要求「我絕不碰槍」，卻為此片破戒，已經62歲的茱莉安在首映會美麗登場，被譽為「最美美魔女」。

茱莉安接受「Deadline」訪問時透露，因為這是一個充滿道德感的故事，一切災厄都因她的角色持槍而發生錯亂，更證明她的決定是錯誤的。茱莉安摩爾上次持槍演戲已經是15年前的「關鍵下一秒」(Next)，這段期間即便演出動作強片「空中救援」(Non-Stop)、「飢餓遊戲：自由幻夢 終結戰」（The Hunger Games: Mockingjay – Part 2）以及「金牌特務：機密對決」（Kingsman: The Golden Circle）也絕不拿槍，她無法決定大環境，但會要求自己不要積極推廣使用槍枝，「我一直積極參與槍枝安全的社會運動，因為如果我不盡自己努力改變立法，就無法保證我孩子的安全」

此外，導演班傑明卡倫(Benjamin Caron)表示自己在這部電影的攝影運鏡，沿襲七八零年代的古典電影風格，有許多陰影與光線的對比，「就像『教父』三部曲、『安妮霍爾』或是『曼哈頓』那樣，我希望這部電影光是透過畫面，就能讓觀眾進入角色的內心」，班傑明同時也掛保證說「這部電影絕對不能暴雷，劇情轉折非常多，每個角色都並非你一開始看到的印象」，希望到時上線時，觀眾能夠喜歡。

「騙子」故事敘述茱莉安摩爾與「王冠」男星約翰李斯高，飾演一對情感奠基於數十億美元上的伴侶，瑪德蓮和理查。「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦飾演的詐騙高手麥斯，實則是瑪德蓮的兒子，卻又另謀共犯珊卓菈，由新銳演員布里安娜密道頓飾演，計謀色誘理查性格膽怯的親生兒子湯姆，在「侏羅紀世界」系列電影男星賈斯提斯史密斯詮釋。在野心、慾望、貪婪和嫉妒心充斥的紐約城市，每個人都是表裡不一的騙子。

巨星雲集的驚悚強片「騙子」7日在倫敦舉辦首映會。（圖：Apple TV+提供）
巨星雲集的驚悚強片「騙子」7日在倫敦舉辦首映會。（圖：Apple TV+提供）
塞巴斯汀史坦(左起)、布里安娜密道頓、茱莉安摩爾以及賈斯提斯史密斯共同出席「騙子...
塞巴斯汀史坦(左起)、布里安娜密道頓、茱莉安摩爾以及賈斯提斯史密斯共同出席「騙子」倫敦首映會。（圖：Apple TV+提供）
茱莉安摩爾主演驚悚懸疑片「騙子」將在Apple TV+上架。（圖：Apple T...
茱莉安摩爾主演驚悚懸疑片「騙子」將在Apple TV+上架。（圖：Apple TV+提供）

電影 導演 奧斯卡

上一則

BIGBANG前成員勝利提前出獄 遭批「比當兵還短」

延伸閱讀

人民應免於恐懼 議員籲嚴控槍

人民應免於恐懼 議員籲嚴控槍
「美國人不應活在恐懼中」總統疾呼控槍 加州議員力挺

「美國人不應活在恐懼中」總統疾呼控槍 加州議員力挺
北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖

北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖
奧克拉荷馬州法官裁定：聯邦禁止吸麻者擁槍 違憲

奧克拉荷馬州法官裁定：聯邦禁止吸麻者擁槍 違憲

熱門新聞

王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。圖／摘自微博

胡歌岳父一個月前就爆料婚訊 鄰居當時不信以為在吹牛

2023-02-02 12:00
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
許美靜在新加坡出席一場音樂表演活動。（擷自bilibili）

精神出狀況…天籟歌后淡出20年 再唱經典網友唏噓「認不出」

2023-01-31 17:44
林心如不滿女兒的照片被流出。（取材自臉書）

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

2023-02-05 00:31

超人氣

更多 >
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看