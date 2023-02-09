茱莉安摩爾絕美亮相首映 為「騙子」破戒碰槍

塞巴斯汀史坦(左)、茱莉安摩爾在「片子」飾演一對母子。（圖：Apple TV+提供）

奧斯卡 影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）、英國老牌影帝約翰李斯高(John Lithgow)以及「侏羅紀世界」新銳男星賈斯提斯史密斯（Justice Smith）與布里安娜密道頓(Briana Middleton)共同主演的驚悚強片「騙子」(Sharper)7日在倫敦舉辦首映會，茱莉安摩爾更在片中有持槍射擊戲，茱莉安在美國積極參與反槍枝氾濫組織，更是出了名會向劇組要求「我絕不碰槍」，卻為此片破戒，已經62歲的茱莉安在首映會美麗登場，被譽為「最美美魔女」。

茱莉安接受「Deadline」訪問時透露，因為這是一個充滿道德感的故事，一切災厄都因她的角色持槍而發生錯亂，更證明她的決定是錯誤的。茱莉安摩爾上次持槍演戲已經是15年前的「關鍵下一秒」(Next)，這段期間即便演出動作強片「空中救援」(Non-Stop)、「飢餓遊戲：自由幻夢 終結戰」（The Hunger Games: Mockingjay – Part 2）以及「金牌特務：機密對決」（Kingsman: The Golden Circle）也絕不拿槍，她無法決定大環境，但會要求自己不要積極推廣使用槍枝，「我一直積極參與槍枝安全的社會運動，因為如果我不盡自己努力改變立法，就無法保證我孩子的安全」

此外，導演 班傑明卡倫(Benjamin Caron)表示自己在這部電影 的攝影運鏡，沿襲七八零年代的古典電影風格，有許多陰影與光線的對比，「就像『教父』三部曲、『安妮霍爾』或是『曼哈頓』那樣，我希望這部電影光是透過畫面，就能讓觀眾進入角色的內心」，班傑明同時也掛保證說「這部電影絕對不能暴雷，劇情轉折非常多，每個角色都並非你一開始看到的印象」，希望到時上線時，觀眾能夠喜歡。