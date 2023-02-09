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金球獎未封帝 布蘭登費雪：我不需要

記者陳建嘉╱綜合報導
以「我的鯨魚老爸」獲獎無數，卻未獲金球獎青睞，布蘭登費雪不覺可惜。 (Getty Images)
以「我的鯨魚老爸」獲獎無數，卻未獲金球獎青睞，布蘭登費雪不覺可惜。 (Getty Images)

主演「我的鯨魚老爸」(TheWhale)的布蘭登費雪(Brendan Fraser)獲獎無數，但他拒絕出席金球獎，並表明「我媽教我不能當個偽君子」，指出當年曾被金球獎外籍記者協會前主席菲利浦伯克(Philip Berk)性騷擾，事後還被對方運用勢力，在影壇封殺長達十餘年，他這次沒出席金球獎也沒拿下金球影帝，但他一點也不覺得可惜，並公開在節目中表明「他們需要我，但我不需要他們，所以對我來說沒有意義」。

布蘭登在同項目被「貓王艾維斯」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)打敗，但他力挺奧斯汀，「他拿下金球獎，絕對是當之無愧，對他來說是一場巨大的勝利，對我而言，我沒有興趣」。

布蘭登另表示無法說太多，但表示先前與金球獎先有過聯繫，但當時還沒看到他們改革的結果，「重點是這對我來說毫無意義，我不想要這個獎，我甚至沒有考慮過」。

在節目上，布蘭登被問到是否認為劇組團隊是否應該也一起同進退，拒絕出席金球獎？布蘭登則說這是屬於自己的戰鬥，與他人無關，不過他事後有看節目，認為金球獎已有做了一些改善，「他們將澤倫斯基放在一個重要位置，讓他有了舞台，給出一個強而有力的聲明，我支持這一部分」。

金球獎 性騷擾 澤倫斯基

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