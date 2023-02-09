2023必看好萊塢大片 阿湯哥、基努李維互爭鋒

基努李維在「捍衛任務4」又要對付各路強敵。(取材自IMDb)

2023年好萊塢五部必看電影 ，英雄動作強片仍獨占鰲頭。

湯姆克魯斯(右)與海莉艾特沃合作「不可能的任務：致命清算 第一章」被傳假戲真做。(取材自IMDb)

湯姆克魯斯(Thomas Cruise)主演的「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One)，從疫情爆發第一年就開拍，未映已獲矚目。這集的美女陣容堪稱系列最強，除了冷豔女間諜蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)與「白寡婦」凡妮莎柯比(Vanessa Kirby)都再回歸，還加入從漫威挖過來的「美國隊長」海莉艾特沃(Hayley Atwell)、「星際異攻隊」之「螳螂女」龐克萊門捷夫(Pom Klementieff)，彼此鬥智競豔，噱頭十足。

提到銀幕英雄，怎麼能忘了哈里遜福特(Harrison Ford)扮演的印第安納瓊斯？從首集「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)開始陪伴觀眾超過40年，戲外的福伯已是80歲的爺爺，今年要上映的第5集是他最後一次扮演這角色，片中將與英倫才女菲比沃勒布里奇(Phoebe Mary Waller-Bridge)聯手，進行一連串冒險。

男神基努李維 (Keanu Reeves)則在「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)繼續面對各路凶神惡煞，主要場景從紐約移師歐洲，在各著名國際都會開戰，而華人武打天王甄子丹成為本片的新要角，和基努李維之間的對手戲，格外令人期待。

動畫片續集「蜘蛛人 ：穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One)將呈現黑蜘蛛人邁爾斯與女蜘蛛人關史黛西的最新冒險，片中還有更多「新的」不同平行宇宙版本蜘蛛人，已被預期將再創高峰，成為今年最受期待的動畫片。

「蜘蛛人：穿越新宇宙」將呈現黑蜘蛛人邁爾斯的最新冒險。(取材自IMDb)