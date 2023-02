2023年好萊塢必看5大電影 僅1部不是英雄動作神片

湯姆克魯斯(右)與海莉艾特沃合作「不可能的任務:致命清算 第一章」被傳假戲真做。(取材自IMDb)

2023年,好萊塢照例端出大成本、噱頭十足的電影 。除了票房常勝軍漫威又有「蟻人」等續篇要上映,大導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)也要呈現眾星雲集的最新力作「奧本海默」外,以下特別整理5部必看電影,英雄動作強片仍獨占鰲頭。

湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One),從疫情爆發第1年就開拍,未映已獲矚目。這集的美女陣容堪稱系列最強,除了冷豔女間諜蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)與「白寡婦」凡妮莎柯比(Vanessa Kirby)都再回歸,還加入從漫威挖過來的「美國隊長」海莉艾特沃(Hayley Atwell)、「星際異攻隊」之「螳螂女」龐克萊門捷夫(Pom Klementieff),彼此鬥智競豔,噱頭十足。

哈里遜福特「印第安納瓊斯之命運鐘盤」將是他告別此系列的最後演出。(取材自IMDb)

提到銀幕英雄,怎麼能忘了哈里遜福特(Harrison Ford)扮演的印第安納瓊斯?從首集「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)開始陪伴觀眾超過40年,戲外的福伯已是80歲的爺爺,今年要上映的第5集「印第安納瓊斯之命運鐘盤」,是他最後一次扮演這角色。片中將與印第的教女、由「邋遢女郎」獲獎無數的英倫才女菲比沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge)扮演,兩人聯手對抗納粹餘孽,進行一連串的冒險。

基努李維在「捍衛任務4」又要對付各路強敵。(取材自IMDb)

基努李維(Keanu Reeves)則在「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)繼續面對各路凶神惡煞,主要場景將從紐約移師歐洲,在各著名國際都會開戰,而華人武打天王甄子丹 成為該集的新要角,和基努李維之間的對手戲,格外令人期待,究竟是有真功夫的甄子丹會勝出,還是有男主光環的基努又殺出重圍?

「蜘蛛人:穿越新宇宙」將呈現黑蜘蛛人邁爾斯的最新冒險。(取材自IMDb)

真人版「蜘蛛人 」票房亮麗,但動畫版「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)更獲好評,曾奪下奧斯卡最佳動畫長片大獎。續集「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One)將呈現,黑蜘蛛人邁爾斯與女蜘蛛人關史黛西的最新冒險,片中還有更多「新的」不同平行宇宙版本蜘蛛人,已被預期將再創高峰,成為今年最受期待的動畫片。

瑪格蘿比扮演芭比,扮相極獲好評。(取材自IMDb)

誕生超過60年的芭比娃娃,將躍上大銀幕、推真人版電影「Barbie芭比」(Barbie)。金髮亮麗的瑪格蘿比(Margot Robbie))扮演芭比,宛如為此角色而生,倒是帥氣又有演技的萊恩葛斯林(Ryan Gosling),則飾演芭比的男友肯尼,令不少人跌破眼鏡。該劇編導請來文青才女葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)操刀,會與商業題材的芭比激出怎樣的火花,是觀眾最想解開的謎。