瑪丹娜整形過頭 粉絲認不出來：超怪
愛美是人的天性，但隨著時光消逝，如何才是美？每個人的看法就不一樣了，有人覺得接受白髮與皺紋，才是優雅地變老，卻也有人堅信整形手術能為自己留住青春亮麗。在「以貌取人」特別明顯的演藝圈，整形更是許多人定期要進行的活動，也有人愈整愈讓大家認不出來。
最新的「驚」典實例就是樂壇資深女王瑪丹娜，今年雖然已64歲卻還不斷的「改頭換面」，近日她出現在葛萊美獎頒獎典禮，流程進行到一半時，她上台向音樂人的叛逆、不流俗精神致敬，螢幕下的粉絲直呼：「這是瑪丹娜？不可能是她吧，是她嗎？」因為和之前明顯變了模樣。
英國媒體引述醫美業者的分析，瑪丹娜除了填充物過多、打了肉毒桿菌來拉提臉部之外，鼻子也整過了。她的歌迷要她「放過自己的臉」，有人在社群網站上寫道：「我希望她永遠不要在臉上動手腳，根本沒有必要。」毒舌的網友則諷刺：「那到底是誰？超怪的。」
在典禮上同樣讓人不敢恭維的還有班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，兩人重拾20年舊情、彌補昔日的遺憾結為夫妻，一起出席葛萊美頒獎，但鏡頭捕捉到班艾佛列克眼神空洞、沒啥笑容的奇妙表情，完全不像沉浸在新婚甜蜜中，網友忍不住寫道：「這深深提醒了大家，不管你多有錢、多有名，你的女人還是會拖著你去參加一些根本不想去的爛場合。」還有人形容他像「婚禮上除了自己老婆之外誰都不認識的尷尬來賓」。
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