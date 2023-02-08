我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

瑪丹娜整形過頭 粉絲認不出來：超怪

記者蘇詠智／綜合報導
瑪丹娜以往出現公開場合總是亮麗搶眼，近來卻愈整形愈讓大家認不出來。（路透資料照片）
瑪丹娜以往出現公開場合總是亮麗搶眼，近來卻愈整形愈讓大家認不出來。（路透資料照片）

愛美是人的天性，但隨著時光消逝，如何才是美？每個人的看法就不一樣了，有人覺得接受白髮與皺紋，才是優雅地變老，卻也有人堅信整形手術能為自己留住青春亮麗。在「以貌取人」特別明顯的演藝圈，整形更是許多人定期要進行的活動，也有人愈整愈讓大家認不出來。

最新的「驚」典實例就是樂壇資深女王瑪丹娜，今年雖然已64歲卻還不斷的「改頭換面」，近日她出現在葛萊美獎頒獎典禮，流程進行到一半時，她上台向音樂人的叛逆、不流俗精神致敬，螢幕下的粉絲直呼：「這是瑪丹娜？不可能是她吧，是她嗎？」因為和之前明顯變了模樣。

英國媒體引述醫美業者的分析，瑪丹娜除了填充物過多、打了肉毒桿菌來拉提臉部之外，鼻子也整過了。她的歌迷要她「放過自己的臉」，有人在社群網站上寫道：「我希望她永遠不要在臉上動手腳，根本沒有必要。」毒舌的網友則諷刺：「那到底是誰？超怪的。」

在典禮上同樣讓人不敢恭維的還有班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，兩人重拾20年舊情、彌補昔日的遺憾結為夫妻，一起出席葛萊美頒獎，但鏡頭捕捉到班艾佛列克眼神空洞、沒啥笑容的奇妙表情，完全不像沉浸在新婚甜蜜中，網友忍不住寫道：「這深深提醒了大家，不管你多有錢、多有名，你的女人還是會拖著你去參加一些根本不想去的爛場合。」還有人形容他像「婚禮上除了自己老婆之外誰都不認識的尷尬來賓」。

瑪丹娜以往出現公開場合總是豔麗性感。（路透資料照片）
瑪丹娜以往出現公開場合總是豔麗性感。（路透資料照片）
瑪丹娜的新面貌讓粉絲大驚，直呼根本不像她。(取材自Instagram)
瑪丹娜的新面貌讓粉絲大驚，直呼根本不像她。(取材自Instagram)
瑪丹娜的新面貌讓很多網友大吃一驚，差點認不出來。(取材自Instagram)
瑪丹娜的新面貌讓很多網友大吃一驚，差點認不出來。(取材自Instagram)

瑪丹娜 班艾佛列克 葛萊美

上一則

王力宏「官司勝訴」 李靚蕾罕見露臉曬近況

下一則

成龍棄演「媽的多重宇宙」 楊紫瓊虧他：幫了我大忙

延伸閱讀

瑪丹娜整形過頭 粉絲認不出來直喊「放過自己的臉」

瑪丹娜整形過頭 粉絲認不出來直喊「放過自己的臉」
演不下去了？班艾佛列克在珍妮佛洛佩茲身旁竟沒有笑容

演不下去了？班艾佛列克在珍妮佛洛佩茲身旁竟沒有笑容
掰了18年回憶 莎拉潔西卡帕克、J.LO愛鞋品牌結束營業

掰了18年回憶 莎拉潔西卡帕克、J.LO愛鞋品牌結束營業
麥可傑克森傳奇一生 相中26歲姪子演出

麥可傑克森傳奇一生 相中26歲姪子演出

熱門新聞

王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
許美靜在新加坡出席一場音樂表演活動。（擷自bilibili）

精神出狀況…天籟歌后淡出20年 再唱經典網友唏噓「認不出」

2023-01-31 17:44
王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

2023-01-31 08:25
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。圖／摘自微博

胡歌岳父一個月前就爆料婚訊 鄰居當時不信以為在吹牛

2023-02-02 12:00
林心如不滿女兒的照片被流出。（取材自臉書）

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

2023-02-05 00:31

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑