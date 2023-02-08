瑪丹娜整形過頭 粉絲認不出來：超怪

瑪丹娜以往出現公開場合總是亮麗搶眼，近來卻愈整形愈讓大家認不出來。（路透資料照片）

愛美是人的天性，但隨著時光消逝，如何才是美？每個人的看法就不一樣了，有人覺得接受白髮與皺紋，才是優雅地變老，卻也有人堅信整形手術能為自己留住青春亮麗。在「以貌取人」特別明顯的演藝圈，整形更是許多人定期要進行的活動，也有人愈整愈讓大家認不出來。

最新的「驚」典實例就是樂壇資深女王瑪丹娜 ，今年雖然已64歲卻還不斷的「改頭換面」，近日她出現在葛萊美 獎頒獎典禮，流程進行到一半時，她上台向音樂人的叛逆、不流俗精神致敬，螢幕下的粉絲直呼：「這是瑪丹娜？不可能是她吧，是她嗎？」因為和之前明顯變了模樣。

英國媒體引述醫美業者的分析，瑪丹娜除了填充物過多、打了肉毒桿菌來拉提臉部之外，鼻子也整過了。她的歌迷要她「放過自己的臉」，有人在社群網站上寫道：「我希望她永遠不要在臉上動手腳，根本沒有必要。」毒舌的網友則諷刺：「那到底是誰？超怪的。」