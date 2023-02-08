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李奧納多專挑嫩妹 新歡才19歲 被嗆惡心

記者蘇詠智／綜合報導
凱薩琳萊恩受不了年近半百影壇天王只交往不到25歲的年輕美眉。(取材自Instagram)
凱薩琳萊恩受不了年近半百影壇天王只交往不到25歲的年輕美眉。(取材自Instagram)

眾所周知，金獎影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）只愛跟年輕嫩妹交往，歷任女友年過25歲之後就會被他「放生」，上一段認真交往的卡蜜兒莫隆尼正好就在25歲生日後沒多久即與他分手，外界都對他的堅持感到不可思議。雖然他在卡蜜兒之後曖昧了27歲、已有小孩的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），卻很快又和出身演藝世家的23歲模特兒維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）過從甚密，他最新的緋聞對象伊登波蘭妮（Eden Polani）更只有19歲，連他的超級名作「鐵達尼號」上映時都還沒出生。

儘管李奧納多還是持續受到迷妹的歡迎，永遠都有想獲他青睞的25歲以下辣模主動貼近他，但他這種作風在不少成熟女性眼中真的非常令人反感。加拿大出身、長期在英國發展的喜劇演員兼作家與主持人凱薩琳萊恩（Katherine Ryan）就忍不住轉貼了標題為「沒有太多人討論快50歲的李奧納多狄卡皮歐和19歲的年輕女生走得很近這件事」的新聞報導，接著寫道：「這樣的事情我已經整整講了七年了。」

另外一位女性專欄作家凱特琳莫蘭（Caitlin Moran）留言回覆：「我覺得他根本有『鐵達尼號後遺症』，他一直約會這些年輕美眉，好像自己還在演那部片的年紀，而且度假時永遠都在遊艇上，他需要馬上去看醫生。」凱薩琳立刻回應：「今年『鐵達尼號』對他來說也已經太老了。」因為片子上演剛剛好超過25周年。

有網友還是挺李奧納多，反問凱薩琳：「他到底犯了什麼罪？他們都已經是成年人了。」凱薩琳則回答：「沒犯法啊，但這就是個令人惡心到毛骨悚然的交往模式。」

伊登波蘭妮是年輕亮麗的以色列模特兒。(取材自Instagram)
伊登波蘭妮是年輕亮麗的以色列模特兒。(取材自Instagram)
李奧納多狄卡皮歐專愛嫩妹，引起不少網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐專愛嫩妹，引起不少網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐（左圖左），被拍到和19歲模特兒伊登波蘭妮（左圖右、右圖）在一起...
李奧納多狄卡皮歐（左圖左），被拍到和19歲模特兒伊登波蘭妮（左圖右、右圖）在一起。(取材自推特)

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