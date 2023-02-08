頻被酸交往嫩妹 李奧納多不忍了 友人證實：根本沒約會

李奧納多狄卡皮歐頻被酸只交往25歲以下的名模。（路透資料照片）

李奧納多狄卡皮歐個性風流，即便年近半百仍然花名在外，最近更有推特 網友貼出他與19歲嫩模伊登波蘭妮熱戀中，就連知名作家都在推特狂酸，轉貼標題為「沒有太多人討論快50歲的李奧納多狄卡皮歐和19歲的年輕女生走得很近這件事」的新聞報導，而後寫道：「這樣的事情我已經整整講了7年了。」李奧彷彿也已經受不了外界眼光，根據媒體報導，他的友人為他緩頰，根本沒與伊登交往，純屬造謠。

一向毒舌的「TMZ」這一回罕見為李奧發聲，首先引述知情人士的說法，為此澄清「不，我沒與19歲女模約會」，並強調「我和身旁女性說話，不代表我和她約會」，但同時也刊登他先前去聖巴茲小島度假，在豪華遊艇上與多名比基尼辣妹合照，並補充友人說法「李奧納多沒打算對任何人認真」最後結語則再度揶揄「其實他在享受單身生活」。