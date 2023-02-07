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歸亞蕾詮釋華裔移民 「大青樹下」巴黎獲獎

記者黃保慧／綜合報導
歸亞蕾在主演的電影「大青樹下」中展現演技。（圖：采昌國際多媒體提供。）
歸亞蕾在主演的電影「大青樹下」中展現演技。（圖：采昌國際多媒體提供。）

曾獲四座金馬獎、兩座金鐘獎、一座亞太影展等多個獎項肯定的78歲「影劇天后」歸亞蕾，主演的電影「大青樹下」，即將上架播出。她詮釋被丈夫拋棄、個性守舊又好強的老太太，必須遠赴美國投靠身在當地的女兒，進一步帶出三代家庭的祕密與糾葛，並呈現出新移民在美國的家庭衝突。

歸亞蕾貢獻影后級的細膩演出，傳神詮釋角色面對家庭衝擊、了解、接納、突破等不同層次的心路歷程，讓她一舉榮獲巴黎國際電影節「國際最佳演員」，連帶本片也屢獲多項國際大獎肯定。

目前正長期定居美國的歸亞蕾，表示自己之所以接拍本片，完全是因為要鼓勵新銳導演，並對故事頗有共鳴：「我為兩個孩子長期定居美國，同樣也曾面臨移民的煎熬，當年老大來美國讀碩士，老二讀大學，我最擔心的適應問題，因為他們年紀都比較大了，很幸運沒讓我多操心。」

她進一步透露自己對於多層次的內心戲詮釋：「但這部電影不同，反而是三代的矛盾與糾結，尤其『望女成鳳』的壓力，對女兒到美國後改變的言行一直格格不入，加上孫子、孫女適應美國生活所產生的摩擦，片中由我所飾演的媽媽則歷經衝擊、了解、接納、突破等不同層次的心路歷程，希望能獲得觀眾的共鳴。」

歸亞蕾(中)在主演的電影「大青樹下」中展現演技。（圖：采昌國際多媒體提供。）
歸亞蕾(中)在主演的電影「大青樹下」中展現演技。（圖：采昌國際多媒體提供。）

電影 移民 導演

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