楊紫瓊倫敦錯失影后 擠走布蘭琪站C位

佛蘿倫絲普伊(左起)、楊紫瓊、凱特布蘭琪都獲得本屆倫敦影評人協會獎的肯定。(美聯社)

今年奧斯卡金像獎被公認纏鬥最激烈的影后之爭,「TÁR塔爾」凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)目前在各賭盤行情,仍以些微差距險勝「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)楊紫瓊 ,兩人在倫敦影評人協會頒獎典禮上再碰頭,雖然凱特又拿下最佳女主角獎,但楊紫瓊獲得壓軸頒發的卓越表現特別獎,合照時凱特把C位讓給楊紫瓊,彼此並未傷和氣。

想要在小金人爭奪戰勝出,除了實力要夠強,造勢、人和都很重要。以歐美各影評人協會的頒獎結果來看,凱特布蘭琪略勝楊紫瓊一籌,不過「媽的多重宇宙」在歐美賣座更好,楊紫瓊也是奧斯卡舉辦快百年以來首位提名影后獎的華人演員,能否再創紀錄,深受各方期待,因此被認為還是很有機會從已經拿過一主一配兩座獎的凱特手上奪走小金人。

倫敦影評人協會早先已宣布楊紫瓊是今年電影卓越表現特別獎得主,稱他們早在她還是香港動作天后、尚未擔任龐德女郎時就已被她征服,還找來曾跟她合作過「太陽浩劫」(Sunshine)的金獎名導丹尼鮑伊(Danny Boyle)頒獎,此獎過去曾頒給阿莫多瓦(Pedro Almodovar)、凱特溫絲蕾(Kate Winslet)、昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)等大咖,楊紫瓊也是首位獲此獎的華人。她和今年的最佳英國/愛爾蘭女演員得主佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、影后得主凱特布蘭琪合照時站在C位,受到的尊崇,不言可喻。

英倫影評人對於「TÁR塔爾」極為青睞,該片共獲最佳影片、導演、女主角等大獎,男主角和男配角分別是「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)和貝瑞柯根(Barry Keoghan),該片女星凱莉康登(Kerry Condon)拿下最佳女配角,另還獲得最佳劇本獎。

「媽的多重宇宙」雖提名一堆大獎卻空手,包括橫掃各大獎項的關繼威都沒得到最佳男配角,只能純粹陪伴楊紫瓊為該片助陣。