甄子丹加盟「捍衛任務4」 戰基努李維動作戲狂升級

香港動作巨星甄子丹將在「捍衛任務4」與基努李維對決。（車庫提供）

基努李維 （Keanu Reeves）在「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克，與殺手組織「高桌會」展開最終對抗，本片耗資破億美金成本，取景地橫跨歐亞美三大洲，前往柏林、巴黎、紐約、日本等不同城市和國家實地拍攝，本集亦加入台灣影迷熟悉的「葉問」香港動作巨星甄子丹 ，他與基努李維之間的對決將擦出什麼樣的火花，值得觀眾期待。

「捍衛任務4」亦登上最新一期的「Total Film」雜誌封面，可看到基努李維與老班底勞倫斯費許朋(Laurence Fishburne)、伊恩麥克薛恩(Ian McShane)，以及甄子丹、比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgård)和日裔英國女歌手澤山璃奈等主要卡司一字排開站在標誌性的艾菲爾鐵塔前，可說是霸氣十足、氣勢逼人；而另一款特別版封面則是甄子丹與比爾史柯斯嘉兩人以新對手的形象出現在基努李維下方，血紅色的背景透露出山雨欲來的緊張感！

基努李維在近期接受專訪時透露，「捍衛任務4」將擁有全系列最多、最大、最猛的動作場面！基努李維表示：「『捍衛任務4』是我迄今為止的演藝生涯中演過最困難的動作片。」他認為，就動作場面而言，「捍衛任務4」超越了系列前三集，「『捍衛任務4』的動作場面數量將會是系列最多，而這代表的是真的很多！」基努李維接著補充道：「而且『捍衛任務４』將更加挑戰極限，會是一場超級大秀！」