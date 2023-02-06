哈利奪葛萊美大獎 前女友泰勒絲High翻

哈利拿下「最佳流行演唱專輯」大獎，前女友泰勒絲為他開心。（路透）

第65屆葛萊美 獎日前洛杉磯登場，男團「一世代」（One Direction）出身的哈利 （Harry Styles）以「哈利屋」打敗愛黛兒（Adele）、酷玩樂團（Coldplay），勇奪拿下「最佳流行演唱專輯」大獎。18歲時交往三個月的前女友泰勒絲（Taylor Swift）則坐在台下，開心為他鼓掌。

哈利拿下「最佳流行演唱專輯」大獎，前女友泰勒絲為他開心。（路透）

綜合ETtoday等媒體報導，哈利自「一世代」單飛後，已成為如今歐美樂壇最受矚目的實力派歌手之一。他以「哈利屋」拿下「最佳流行演唱專輯」，也是首度獲得該獎項，「這是我一生最棒的時刻，也是我畢生最大的快樂。」

「最佳流行二人組／團體表演」由山姆史密斯和金彼特拉斯拿下。（路透）

「最佳流行二人組／團體表演」由山姆史密斯(Sam Smith)和金彼特拉斯(Kim Petras)拿下。變性人Kim在台上感謝對她有信心的人，她直言：「瑪丹娜對我的影響很大，最重要的是，要謝謝我的媽媽，小時候家庭環境不是很好，謝謝她讓我去做所有想做的事情，謝謝大家對我信念，再一次感謝Sam Smith。」

南韓天團「BTS」防彈少年團今年三度提名 「最佳流行二人組／團體表演」，還以單曲「Yet to Come」入圍最佳音樂錄影帶獎，可惜皆未能拿獎。

哈利在前年首度拿下葛萊美獎，當時泰勒絲就坐在第一排看著他上台，並且為哈利鼓掌。兩人更被拍下寒暄聊天的互動，讓不少歐美樂迷大喊：「這是我當年追的CP啊！」