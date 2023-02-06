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塞在洛杉磯車陣中 碧昂絲葛萊美獎大遲到還錯過領獎

記者蘇詠智／即時報導
碧昂絲創造葛萊美獎史上獲獎最多紀錄，但因遲到出席頒獎而受到網友嘲諷。（路透）
碧昂絲創造葛萊美獎史上獲獎最多紀錄，但因遲到出席頒獎而受到網友嘲諷。（路透）

第65屆葛萊美獎頒獎典禮目前仍在洛杉磯的Crypto.com（加密貨幣網）體育場舉行中，典禮開場才半小時，就碰上尷尬場面：被預期是本屆大贏家的天后碧昂絲（Beyoncé），以「CUFF IT」拿下最佳最佳節奏藍調歌曲獎，她卻不見蹤影，由兩位共同創作的夥伴代領，各方好奇她為何人沒到場，主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）隨即解釋，她是「正在趕來的路上」，因為被卡在車陣中，但稍後就會到場。

葛萊美獎頒獎典禮主持人崔佛諾亞（左）和碧昂絲的獲獎曲合作夥伴解釋她不在場的原因。...
葛萊美獎頒獎典禮主持人崔佛諾亞（左）和碧昂絲的獲獎曲合作夥伴解釋她不在場的原因。（美聯社）

來源：Recording Academy / GRAMMYs

Crypto.com體育場雖然位於停車不便的洛城市中心，但附近就有捷運站，並不算太難抵達。然而貴為樂壇天后的碧昂絲，不太可能在前往頒獎典禮的途中跟一般大眾擠捷運，這個理由聽來也算合理，但網友卻不太買單，在推特諷刺道：「好像以為大家真的會相信？」還有人寫道：「所謂的『碧昂絲因為交通而在頒獎典禮上遲到』，意思就是『如果你以為我會在我上台表演前出現，你一定是瘋了』。」

儘管大家冷嘲熱諷，碧昂絲仍然成為葛萊美獎史上獲獎最多的紀錄創造者，目前至少擁有32座獎，她也在稍晚悄悄現身會場，今晚其他幾座獎她都親自上台領獎，沒再錯過。

來源：Recording Academy / GRAMMYs

碧昂絲 葛萊美 捷運

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