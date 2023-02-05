「漂亮寶貝」自揭遭性侵：身心分離不敢回想

大學才剛畢業的布魯克雪德絲，芳華正茂，卻難逃色狼魔爪。（取材自Instagram）

好萊塢 女星布魯克雪德絲（Brooke Shields），早年以童星出道，尚未成年就拍攝清涼裸戲而走紅。母親兼經紀人泰莉一面讓她接性感的角色，另外又幫她買貞操保險 ，確保她銀幕下還是個純情女孩，如此高反差，令她在觀眾眼中更加吸引人，她卻因而難逃色狼的魔爪。

布魯克日前在最新紀錄片「漂亮寶貝」（Pretty Baby）首映時，才首度對外公開，她在大學畢業、22歲那年，被自以為是朋友的人性侵 。

雖然當時外界還認為她是「好萊塢最後處女」，其實她已在大學時與日後主演影集「新超人」走紅的狄恩肯恩（Dean Cain）交往過，早把第一次獻給他。

她說某位「友人」找她談合作，她不疑有他，和對方共進晚餐，又被說服到他的飯店房間裡打電話叫計程車返家。不料，友人竟在房內脫得精光，並跳到她身上壓倒在地，她形容他們兩個就像是在摔角比賽一樣。