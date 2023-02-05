和羅伯派汀森不合？「暮光」狼人吐實情

泰勒洛特（左）承認粉絲之間的愛比較與競爭有點影響到和羅伯派汀森的情誼。（路透資料照片）

根據青少年奇幻小說 改編的「暮光之城」（Twilight）系列電影 ，今年將滿推出15周年，昔日少女觀眾們大都分成「吸血鬼愛德華」與「狼人雅各」兩派，各自覺得自家偶像和女主角貝拉比較配，彼此互別苗頭，爭強好勝，不輸國與國之間的衝突。雖然分別扮演這角色的羅伯派汀森（Robert Pattinson）、泰勒洛特（Taylor Lautner）並沒有因此翻臉，泰勒近來接受podcast節目訪問，卻承認那時跟羅伯之間確實有受到影響，感覺怪怪的。

泰勒洛特比起羅伯派汀森或是扮演貝拉的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart都要小幾歲，坦言：「我那時真的好小，拍第一部片才16歲，第2集的時候才17歲，等到揮別這一系列，我都才19歲而已。當年覺得前往不同的國家、城市，看到一堆狂熱的觀眾喜歡你、崇拜你，或是挺另外一方到底，真的是好奇怪的體驗。我們就是一個團隊，都只想拍出最好的影片，那種雙方陣營的競爭真的好奇怪。我跟羅伯之間完全沒有要競爭，可是一天到晚被別人這樣提醒，真的有點被影響到。」

除了廣大的少女影迷外，泰勒的前女友泰勒絲，那時和他是同一個經紀，曾經拚了命爭取想在片集裡軋上一角，甚至只求露面就好，不一定非得是有戲演的角色，就算是坐在學校餐廳裡的甲乙丙丁都好，因為泰勒絲也是「暮光之城」的忠實粉絲，可惜最後並沒有爭取成功。