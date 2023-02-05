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李安父子再聯手 「李小龍」不玩高科技

記者陳建嘉／綜合報導
李安確定下一部電影要拍「李小龍」，這次將不採用高幀率視效。（圖：金馬執委會提供）
李安確定下一部電影要拍「李小龍」，這次將不採用高幀率視效。（圖：金馬執委會提供）

李安正在籌拍由兒子李淳主演的新片「李小龍（暫譯）」，先前他已兩次採用業界最高規格，4K、3D與120高幀率格式拍攝，近期接受外媒訪問，被問是否會想再度挑戰？他立刻搖頭否認，認為觀眾仍然比較習慣一般電影所用的24幀率，「人們需要一段時間才能習慣高幀率，暫時還無法讓他們完全接受」。

李安接受美媒「Joblo」訪問時，提到前兩部電影「比利・林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）、「雙子殺手」（Gemini Man）皆採用高幀率規格拍攝，但全球大多數戲院需要提升裝備，才能讓觀眾享受最佳體驗，「我想這部電影還有很多我想傳達的東西，所以我會抑制自己的需求，單純拍出一部出色的李小龍電影」。

此外，李安先前接受英媒「衛報」訪問，被問及舊作「綠巨人浩克」（Hulk）雖然評價、票房皆不佳，但依舊帶給他許多寶貴經驗。李安透露自從山姆雷米山姆雷米（Samuel Raimi）的「蜘蛛人」（Spider-Man）創下空前成功之後，各大片商紛紛加入超級英雄電影的行列，「我還是對『綠巨人浩克』感到驕傲，只是我低估了類型片的力量」，當時將電影敘事核心擺在「浩克」的內心陰暗面上，再加上特效技術還不夠純熟，讓這部電影未能獲得良好回響，「電影創作者在觀眾的反應上，並不會永遠如願以償」。

對於新片，李安先前幾乎完全保密，不過他透露拍攝關於李小龍的故事已計劃多時，李小龍就像一位科學家，融合各家武術的優點與風格，創造出獨步全球的「截拳道」。

據傳李淳為演出此片已接受訓練為期三年左右。今年32歲的李淳，過往的演出作品包括「比利・林恩的中場戰事」、「醉後大丈夫2」（The Hangover Part II）、「陪你很久很久」（Stand By Me）、「目擊者」（Who Killed Cock Robin）等。

李淳將主演李安執導的新片「李小龍」。（取材自Instagram）
李淳將主演李安執導的新片「李小龍」。（取材自Instagram）

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