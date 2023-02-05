2度獲提名奧斯卡 83歲「傳奇女星」辭世

梅琳達狄倫（左）因為「第三類接觸」首度提名奧斯卡最佳女配角。（取材自IMDb）

曾演出經典科幻片「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）、好萊塢知名女星梅琳達狄倫（Melinda Dillon）驚傳過世，享壽83歲。家屬日前發出訃告證實死訊，表示梅琳達已於1月9日過世，死訊藏了整整26天才曝光，並未透露死因。

綜合媒體報導，回顧梅琳達狄倫傳奇的演藝人生，她先在劇場界闖出名號，因為在名劇「靈慾春宵」（Who's Afraid of Virginia Woolf?）的出色演技獲得百老匯東尼獎提名 ；接著轉進小螢幕，在「牧野風雲」（Bonanza）等影集客串露臉，終於接到大銀幕邀約，在傑克李蒙（Jack Lemmon）與凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）主演的「81年代人生」（The April Fools）軋上一角。

梅琳達1977年接演名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的科幻大片「第三類接觸」，飾演戲分頗重、兒子被外星飛碟吸引而消失的媽媽，開拍前三天才敲定由她扮演，她表現突出且因片子大熱賣又締造話題。該片獲得8項奧斯卡金像獎獎項提名，她也因此入圍 最佳女配角；後來又因電影「惡意的缺席」（Absence of Malice）再度入圍，無奈最終都遺憾擦身而過。

而她於1999年演出「心靈角落」（Magnolia），絲絲入扣的演技被銀幕演員公會（Screen Actors Guild Awards）提名為最佳集體演出獎。

梅琳達的演技實力頗受肯定，在銀幕上給人最深的印象卻總是演媽媽，除了「第三類接觸」和「閃電威龍」（Captain America）裡飾演美國隊長的媽媽之外，也在美國人心目中每年必看的聖誕經典「聖誕節 的故事」（A Christmas Story）飾演小男主角的媽媽，該片在北美每到聖誕假期就會重播，她的演出深植一代又一代觀眾心中。