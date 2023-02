2度獲提名奧斯卡 83歲「傳奇女星」辭世

梅琳達狄倫(左)因為「第三類接觸」首度提名奧斯卡最佳女配角。(取材自IMDb)

曾演出經典科幻片「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)、好萊塢知名女星梅琳達狄倫(Melinda Dillon)驚傳過世,享壽83歲。家屬日前發出訃告證實死訊,表示梅琳達已於1月9日過世,死訊藏了整整26天才曝光,並未透露死因。

綜合媒體報導,回顧梅琳達狄倫傳奇的演藝人生,她先在劇場界闖出名號,因為在名劇「靈慾春宵」(Who's Afraid of Virginia Woolf?)的出色演技獲得百老匯東尼獎提名 ;接著轉進小螢幕,在「牧野風雲」(Bonanza)等影集客串露臉,終於接到大銀幕邀約,在傑克李蒙(Jack Lemmon)與凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)主演的「81年代人生」(The April Fools)軋上一角。

梅琳達1977年接演名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的科幻大片「第三類接觸」,飾演戲分頗重、兒子被外星飛碟吸引而消失的媽媽,開拍前三天才敲定由她扮演,她表現突出且因片子大熱賣又締造話題。該片獲得8項奧斯卡金像獎獎項提名,她也因此入圍 最佳女配角;後來又因電影「惡意的缺席」(Absence of Malice)再度入圍,無奈最終都遺憾擦身而過。

而她於1999年演出「心靈角落」(Magnolia),絲絲入扣的演技被銀幕演員公會(Screen Actors Guild Awards)提名為最佳集體演出獎。

梅琳達的演技實力頗受肯定,在銀幕上給人最深的印象卻總是演媽媽,除了「第三類接觸」和「閃電威龍」(Captain America)裡飾演美國隊長的媽媽之外,也在美國人心目中每年必看的聖誕經典「聖誕節 的故事」(A Christmas Story)飾演小男主角的媽媽,該片在北美每到聖誕假期就會重播,她的演出深植一代又一代觀眾心中。