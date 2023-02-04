最知名處女遭玷污？「漂亮寶貝」自曝22歲曾被強暴

布魯克雪德絲在最新紀錄片「漂亮寶貝 布魯克雪德絲」中首度揭露大學畢業時曾被強暴。(取材自Instagram)

還在青少年時期已成為當紅模特兒，尚未成年就拍了清涼暴露的戲而成名的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields），一直在母親兼經紀人泰莉的苦心經營下，不僅有高知名度也工作邀約不斷。泰莉故意一面讓她接性感的角色，另外又幫她買貞操保險，確保她銀幕下還是個純情女孩，如此高反差，令她在觀眾眼中更加吸引人，她卻因而難逃色狼的魔爪！

好萊塢 一直不乏過度早熟的童星，有一堆人小小年紀就大紅大紫，卻染上惡習、影響身心健康，迅速過氣甚至英年早逝，布魯克一直都被視為「童星也能正常成長」的代表，她也從未揭露自身曾碰過什麼樣黑暗恐怖的事情，直到前陣子在日舞影展上，她最新紀錄片「漂亮寶貝」首映，她才首度對外公開，她在大學畢業、22歲那年，被自以為是朋友的人性侵 。

「藍色珊瑚礁」裡的布魯克雪德絲（右），同樣又有清涼、性感的演出。(取材自IMDB)

那時布魯克正準備拿到長春藤名校普林斯頓的文憑後，可以全心拚演藝事業，雖然外界還認為她是「好萊塢最後處女」，其實她已經在大學時與日後主演影集「新超人」走紅的狄恩肯恩（Dean Cain）交往過，早把第一次獻給他。剛好某位「友人」找她談合作，她不疑有他，和對方共進晚餐，又被說服到他的飯店房間裡打電話叫計程車返家，該友人留她自己下來人就不見，不一會兒，突然再度現身，卻已經全身脫得精光，很快就跳到她身上，把她壓倒在地上，她形容他們兩個就像是在摔角比賽一樣。

布魯克怕反抗過頭會對自身安全更不利，沒有太抵抗：「我的全身好像都凍結起來，天曉得我知道怎樣讓身體和腦子裡的想法分開，我早就已經練習過很多次了。」她是指還沒成年已經拍了「藍色珊瑚礁」（The Blue Lagoon）、「艷娃傳」（Pretty Baby）等一堆小女孩嘗魚水之歡的大膽影片，儘管激情戲會有替身代勞，她還是會有一些煽情的表演，為免尷尬，她都會盡可能不想太多。

大學才剛畢業的布魯克雪德絲，芳華正茂，卻難逃色狼魔爪。(取材自Instagram)

但這一次情況不一樣，布魯克事後離開飯店，叫到計程車，一路哭著回家，多年來完全不願去接受那天發生的事情，她後來也覺得詫異，自己居然在娛樂圈經歷過這些以後還能存活下來。事實上，她在「艷娃傳」演了雛妓、11歲就要在銀幕上裸體，和親吻29歲的男主角凱斯卡拉定，許多人看她的眼光已經不一樣，不再視她是個孩子，對她投射一堆性幻想，原本製片想要用比她大3歲的茱蒂佛斯特，導演 路易馬盧卻堅持要用她，從此她的人生就有很大轉變，很多酸苦只有自己最清楚。