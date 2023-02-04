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史蒂芬史匹柏執導「法貝爾曼」 揭母親外遇過往

記者蘇詠智​​／綜合報導​
史蒂芬史匹柏（中）執導自傳式電影「法貝爾曼」。（圖：UIP提供）
史蒂芬史匹柏（中）執導自傳式電影「法貝爾曼」。（圖：UIP提供）

在好萊塢，知名度媲美超級巨星、作品屢創驚人賣座紀錄的超級大導演為數不多，曾執導「外星人」（ET）、「侏羅紀公園」（Jurassic Park）等的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）是眾所公認最具代表性的一位。他最新電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）卻一改昔日慣常砸大場面特效或是玄奇冒險主題，改以他個人青少年時期的經歷為主，獲得本屆奧斯卡金像獎最佳影片、導演等7項提名，他大膽揭露自己曾經撞破母親外遇，毫不為長輩粉飾，外界也大為詫異。

「法貝爾曼」中蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）扮演男主角的母親，小時候和老公一起帶兒子上戲院觀賞奧斯卡最佳影片「戲王之王」（The Greatest Show on Earth），讓兒子開始對電影的一切產生興趣，從而影響人生。母親本身又會彈鋼琴又會跳舞，藝文天分遺傳給了兒子，卻和丈夫的好友走得太近，產生一些閒言閒語，兒子本來也不相信，後來才發現母親可能真的和父親的好友有不尋常的關係，感到痛苦與不滿。

「法貝爾曼」呈現童年時的男主角被爸媽帶進戲院看金獎大片，開始對電影產生興趣。（圖...
「法貝爾曼」呈現童年時的男主角被爸媽帶進戲院看金獎大片，開始對電影產生興趣。（圖：UIP提供）

若是華人名導來拍自己昔日的故事，關於長輩一些不太光彩的歷程很可能就會刻意避開，史匹柏雖然在「法貝爾曼」中還是把所有角色的名字都改掉，卻仍保留了男主角母親的外遇，坦言自己16歲時發現這件事，直到76歲拍這部片才意識到這個包袱在身上背了多久，他曾警告過母親已經知道她的婚外情，卻沒有跟父親講開來，幾年之後父母也分開了。現在他覺得這事情的影響一過去，還滿後悔當初沒有告訴父親。

史匹柏與合作新版「西城故事」（West Side Story）的編劇東尼庫許納（Tony Kushner）曾經深入聊天，自覺很像在做「心理治療」，療得愈深愈對「法貝爾曼」的劇本有想法，眾家演員也會注意史匹柏在片場的表現，看到他突然有情緒的反應，就知道自己演得夠成功，才會令史匹柏陷入回憶而無法自拔。

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