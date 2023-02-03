「鐵達尼號」25年謎團解開 卡麥隆親證「傑克能存活」

李奧納多狄卡皮歐(左)、凱特溫絲蕾主演「鐵達尼號」的悲劇結尾打動人心。(取材自推特)

影史賣座鉅片「鐵達尼號」（Titanic）即將迎來25周年重映版，導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）以及製片強蘭道（Jon Landau）出席全球線上記者會，回顧當年，男女主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）都仍是超級巨星，詹姆斯提到李奧，立刻笑稱「李奧依舊是我們當時認識的李奧，我很想說我有一個水晶球，可以預視到他會擁有令人難以置信的職業生涯和多項奧斯卡提名 」，他多年來對於傑克電影結尾凍死一事，信誓旦旦表示「傑克不可能倖存」，但最近做實驗發現傑克是有可能存活的。

早在當年試鏡階段，李奧僅20歲，凱特則只有19歲，不過卡麥隆已認定2人事業正在起飛，「李奧剛拍完『羅密歐與茱麗葉』（William Shakespeare's Romeo + Juliet），凱特也有非常多精彩的演出，我們非常幸運能在最好的時機點遇到他們」。

李奧納多狄卡皮歐(左)、凱特溫絲蕾主演「鐵達尼號」的悲劇結尾打動人心。(圖：迪士尼提供)

但其實早從「鐵達尼號」在1997年上映以來，不少人認為凱特飾演的蘿絲只要稍微挪度身體，在漂浮的門板上騰出空間，讓傑克一起在浮板上等待獲救也許不一定會死，當時卡麥隆曾強調「會證明主張傑克能活下來的這些人是錯的」，最近特別做實驗，找來與他們當時體重相近的特技演員，結果發現某個角度的情況下，傑克可能可以撐到救生艇抵達，「傑克可以存活，但我仍然覺得傑克在那當下，因為不會做一件可能會危及蘿絲的事」。

卡麥隆自爆當年花了好一段時間，才說服李奧接下「傑克」，「李奧一開始對這故事不感興趣，他甚至覺得有點無聊」，提到李奧喜歡挑戰演技，無論「戀戀情深」(What's Eating Gilbert Grape)的智能障礙者或是「赤子本色」(The Basketball Diaries)的毒品成癮者，不過卡麥隆表示這不只是一個單純的愛情故事，更是2個成人主角將彼此生命能量轉換為愛，幫助蘿絲成長，「這是一個非常難演的角色，我說服他只有他能演」。

卡麥隆也稱讚凱特身為英國人，但非常成功的詮釋美國上流階級，他更難忘當初凱特穿上禮服，梳起古典捲髮，而且她總是充滿自信，甚至還在試鏡後寄來一朵紅玫瑰，並向他喊話「我就是你的蘿絲」。凱特先獲得選角，與不同男星讀本對戲時，也坦言與李奧對戲最來電，「她跑到我身邊，偷偷指著李奧而且反覆說，就是這個人，就是這個人」。