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頻被粉絲嚴重騷擾 基努李維申請禁令護女友

記者陳建嘉／綜合報導
基努李維(右)為了保護女友，向法院提出禁制令，約束騷擾粉絲。(歐新社資料照片)
基努李維(右)為了保護女友，向法院提出禁制令，約束騷擾粉絲。(歐新社資料照片)

基努李維（Keanu Reeves）近年以「捍衛任務」（John Wick）系列再創事業巔峰，與小9歲的視覺藝術家女友亞莉珊卓（Alexandra Grant）交往近4年，感情穩定，但他最近卻頻被瘋狂粉絲騷擾，對方甚至多次透過不同方法闖空門，讓他不堪其擾，只好向法院對這名粉絲申請禁令，也是為了保護女友。

根據TMZ報導，這名38歲的粉絲名為布萊恩，過去幾個月頻在網路上放話，自稱是基努李維的親戚，更認定基努必須出錢照顧他，並多次闖入基努住家，律師無奈表示「基努李維根本不認識他，他總是會找到方法私闖民宅，讓基努只得雇用保全公司保護自己」。

更可怕的是，基努李維的律師團隊發現布萊恩不只多次惡意闖入，還造成不少破壞，「布萊恩的背包內甚至有測試DNA的工具，他真的妄想兩人有血緣關係。」目前法院已批准禁令。

萊恩雷諾斯(右)與愛妻布萊克蕾芙莉，是好萊塢銀色夫妻。(路透資料照片)
萊恩雷諾斯(右)與愛妻布萊克蕾芙莉，是好萊塢銀色夫妻。(路透資料照片)

而「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與愛妻布蕾克萊芙莉（Blake Lively）是好萊塢是銀色夫妻，近期也將迎來第四個小孩，萊恩最近自曝愛亂買東西，有次甚至買下一支足球隊，讓老婆非常不悅，甚至差點婚變。

基努李維 足球 好萊塢

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