卡麥隆揭「鐵達尼號」難拍原因 爆「老蘿絲」最後結局

「鐵達尼號」故事浪漫且蕩氣迴腸，感動人心，曾經一度是影史賣座冠軍。（圖：迪士尼提供）

影史賣座鉅片「鐵達尼號」（Titanic）即將迎來25周年重映版，導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）以及製片強蘭道（Jon Landau）出席全球線上記者會，回顧當年，男女主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）都仍是超級巨星，卡麥隆也親解悲劇結尾，透露老蘿絲最後的結局為何。

卡麥隆與強蘭道合作已有30年，坦言回想從前，仍覺得那時相當大膽，卡麥隆透露多年前提案時，向福斯影業的總裁給出一本厚厚的圖文設定集，介紹鐵達尼號的細節諸如重量、長度以及吃水量，還有當年的歷史細節，然後手指著這本厚厚的書，「請你想像羅密歐與茱麗葉的故事，發生在這艘船上，然後他就被這故事打動了」。

李奧納多在「鐵達尼號」的帥氣演出，當年迷倒不少粉絲。（圖：迪士尼提供）

即便工程浩大，需要製作巨大水槽，還得原始重現一比一大小，750英呎長的「鐵達尼號」，但為何會拍這個故事，除了卡麥隆自己熱愛潛水之外，再加上他一直對「鐵達尼號」的故事很感興趣，曾主動聯繫挖到鐵達尼號殘骸的海軍軍官羅伯巴拉德（Robert Ballard）了解當時細節，認為「鐵達尼號」曾是世界上最巨大的一艘船，這艘船曾發生史上最慘烈的海難，應該有很多故事可以敘述，於是卡麥隆聯繫強蘭道，兩人開始討論如何催生這部電影 。

凱特溫絲蕾被認為是「鐵達尼號」的首選。（圖：迪士尼提供）

「鐵達尼號」上映雖已有25年，但多年以來經典地位歷久不衰，兩人被問到為何這部電影如此吸引人？卡麥隆認為對每個人而言，都會有不同的理由，「對年輕女生來說，也許她們有些人被李奧納多的外表所吸引，好吧，哈哈，可能有幾百萬美金票房是這樣來的」。

凱特溫絲蕾(左)、李奧納多狄卡皮歐主演「鐵達尼號」是影史經典愛情電影。（圖：迪士尼提供）

不過卡麥隆認為「蘿絲」（Rose）啟發了她們，「她們學到不要被這個社會定義她們是誰，她們可以不受規範控制」，「蘿絲」因為經歷與「傑克」（Jack）的這段故事後才有所成長，最後蘿絲在港口邊的堅定表情，更能表現出她的蛻變。

卡麥隆更說完美的幸福結局固然很好，但他認為刻骨銘心的愛情，往往是不完美，需要分離的，這樣才能更真實，更打動人心，「已經103歲的蘿絲仍相信有一天，可以與自己的摯愛再度重聚」。

強蘭道同樣喜歡「鐵達尼號」的悲劇結尾，但始終很好奇在故事的最後，老蘿絲是否在睡夢中離世？詹姆斯卡麥隆立刻大笑，「這其實是一個很好玩的故事，如果你需要答案，我就跟你說」，卡麥隆提到87歲資深女星格蘿莉亞史都華（Gloria Stuart）在拍這場戲時，當年也問過他這個問題，「所以我的角色是活著嗎？還是死了」卡麥隆自信滿滿回應「我希望到時觀眾可以熱烈辯論，他們可以有自己的解讀」，結果反被格蘿莉亞嗆聲，不停搖著食指，要他別再講廢話，「所以我到底要不要屏住呼吸？」卡麥隆愣了約莫一秒鐘後回應「屏住妳的呼吸吧」，意味著老蘿絲最後已辭世。