10個小孩夠多了 艾迪墨菲終於想結紮

艾迪墨菲(中)與所有小孩、親友的聖誕團聚照片，曾令各方印象深刻。(取材自Instagram)

古時候的人們覺得「多子多孫多福氣」，現代社會要養大一個孩子都不容易，且花費驚人，有條件「多子多孫」的人還真的不太多。好萊塢 喜劇天王艾迪墨菲（Eddie Murphy）總共與5個不同的女人生了10個小孩，最大的孩子33歲，最小的才4歲，現年61歲的他，儘管還有辦法再生，也有足夠的錢把孩子養大，卻覺得是時候結紮，不要再當爸爸了。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，艾迪墨菲與未婚妻佩姬布裘已經有一對子女，兩人曾經考慮再生，但現在想法卻有180度的大轉變，並不想那麼快再添孩子，艾迪也認為10個孩子真的夠多了，動了去做結紮的念頭。

艾迪在好萊塢演藝圈雖然不是最多產的父親（瑪麗亞凱莉Mariah Carey的前夫尼克卡農Nick Cannon有12個小孩，還不打算結紮），也算是最努力「增產報國」的人之一，確實可以徹底的卸下這個重擔了。