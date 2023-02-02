亨利卡維爾兩頭空 「超人」不回歸 「英豪」被換角

亨利卡維爾確定不會回歸再扮「超人」。(圖：華納兄弟提供)

超級英雄電影 持續在2023年引領熱潮，DC影業公布一連串未來計畫，新任總裁詹姆斯岡恩在推特上宣布「蝙蝠俠2」(The Batman 2)、「小丑2」(Joker)正在積極準備中，也表明今年的「閃電俠」(The Flash)、「水行俠2」(Aquaman 2)都會是精采佳作，但同時也表明亨利卡維爾(Henry Cavill)確定不會再扮「超人」，會由新演員接任。

2022年年尾可說是英國 男演員亨利卡維爾最低潮的一年，繼歷經退出「獵魔士」（The Witcher），及遭DC 執行長下令新電影不會找他演出後，「超人」亨利卡維爾回歸DCEU 再次破局！沒想到近日再爆出，亨利卡維爾被電影「時空英豪」(Highlander)踢出，改由「雷神」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）演出。

至於「水行俠」傑森摩莫亞(Jason Momoa)、「閃電俠」伊薩米勒(Ezra Miller)以及「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot)，都並未被換角，「我們還沒準備好要為他們說什麼故事」，不過DC影業的大門始終為他們敞開。羅伯派汀森版「蝙蝠俠」以及瓦昆菲尼克斯「小丑」則都在籌備續集，這兩個系列此後都會是獨立故事，並不會與未來的DC電影宇宙做連結。