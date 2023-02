「最後生還者」暴紅 HBO宣告拍第2季

佩德羅帕斯卡(右)在「最後生還者」要帶著少女貝拉拉姆齊橫越美國完成任務。(圖:HBO GO提供)

今年開春最熱門美劇 ,必然就是HBO恐怖動作影集「最後生還者」(The Last of Us),該劇改編自熱門遊戲,目前開播至第3集,外媒初估全美觀看人數將突破1800萬,連帶讓遊戲銷量也暴漲3倍,還成為推特 討論度熱搜第1名,影集熱門程度完全不輸「冰與火之歌」(A Song of Ice and Fire)。

「最後生還者」看似是老套的活屍、末日題材,大量動作戲中卻蘊含著溫馨友誼、親情。佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演的喬爾曾經歷喪女之痛,因緣際會接下任務,要帶貝拉拉姆齊(Bella Ramsey)飾演的少女艾莉橫越美國,不僅要對抗大量突變怪物,還得對抗自己的心魔,過程相當精采。

「最後生還者」在HBO上架已在全球網路引發熱烈討論,主角佩德羅帕斯卡當然居功厥偉,他曾主演夯劇「冰與火之歌」、「曼達洛人」(The Mandalorian),如今扮演鐵漢柔情的喬爾,雖然憔悴,但仍卯足全力想要保護艾莉,再加上至今有不少追逐、飆車動作戲,每集都有大翻轉,讓網友驚嘆「每一集都有驚人爆點」。

「最後生還者」第3集帶出同志 愛侶比爾、法蘭克,他們即便面臨慘烈的末日世界,也要手牽手扶持走下去,兩人的定情曲是鄉村樂歌手琳達朗絲黛(Linda Ronstadt)的經典歌曲「Long Long Time」,雖然第3集僅播出不到1天,該曲竟已在各大音樂串流平台暴增49倍的收聽數,足以證明這部劇現在話題性十足。

眼見「最後生還者」如此熱門,HBO高層也立刻拍板定案,提前宣告將拍攝第2季,並對外公告「在令人難忘的首季後,我很期待這優異的團隊在第2季中能再次綻放光芒」,期許再創佳績。