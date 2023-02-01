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「最後生還者」暴紅 HBO宣告拍第2季

記者陳建嘉／綜合報導
佩德羅帕斯卡(右)在「最後生還者」要帶著少女貝拉拉姆齊橫越美國完成任務。（圖：HBO GO提供）
佩德羅帕斯卡(右)在「最後生還者」要帶著少女貝拉拉姆齊橫越美國完成任務。（圖：HBO GO提供）

今年開春最熱門美劇，必然就是HBO恐怖動作影集「最後生還者」（The Last of Us），該劇改編自熱門遊戲，目前開播至第3集，外媒初估全美觀看人數將突破1800萬，連帶讓遊戲銷量也暴漲3倍，還成為推特討論度熱搜第1名，影集熱門程度完全不輸「冰與火之歌」（A Song of Ice and Fire）。

「最後生還者」看似是老套的活屍、末日題材，大量動作戲中卻蘊含著溫馨友誼、親情。佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演的喬爾曾經歷喪女之痛，因緣際會接下任務，要帶貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）飾演的少女艾莉橫越美國，不僅要對抗大量突變怪物，還得對抗自己的心魔，過程相當精采。

「最後生還者」在HBO上架已在全球網路引發熱烈討論，主角佩德羅帕斯卡當然居功厥偉，他曾主演夯劇「冰與火之歌」、「曼達洛人」（The Mandalorian），如今扮演鐵漢柔情的喬爾，雖然憔悴，但仍卯足全力想要保護艾莉，再加上至今有不少追逐、飆車動作戲，每集都有大翻轉，讓網友驚嘆「每一集都有驚人爆點」。

「最後生還者」第3集帶出同志愛侶比爾、法蘭克，他們即便面臨慘烈的末日世界，也要手牽手扶持走下去，兩人的定情曲是鄉村樂歌手琳達朗絲黛（Linda Ronstadt）的經典歌曲「Long Long Time」，雖然第3集僅播出不到1天，該曲竟已在各大音樂串流平台暴增49倍的收聽數，足以證明這部劇現在話題性十足。

眼見「最後生還者」如此熱門，HBO高層也立刻拍板定案，提前宣告將拍攝第2季，並對外公告「在令人難忘的首季後，我很期待這優異的團隊在第2季中能再次綻放光芒」，期許再創佳績。

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