麥可傑克森傳奇一生 相中26歲姪子演出

賈法傑克森(左圖)被相中主演叔叔麥可的傳記電影。(美聯社)

樂壇巨星傳記電影 熱潮未退，「震撼教育」（Training Day）導演 安東富夸（Antoine Fuqua）要將麥可傑克森（Michael Jackson）傳奇一生搬上大銀幕，敲定麥可26歲的姪子賈法主演。「白蓮花大飯店」（The White Lotus）與「分歧者」（Divergent）英俊小生席歐詹姆斯（Theo James），也被傳要扮演喬治麥可（George Michael）。瑪丹娜 （Madonna）相中「創造安娜」（Inventing Anna）茱莉亞嘉納（Julia Garner）扮演自己，卻因為劇本走向嚇跑電影公司，被迫暫時喊卡。

「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）叫好叫座帶動一堆樂壇巨星的生平都被改編為電影，其中「流行樂之王」麥可傑克森的影片固然備受各方期待，要找到完美男主角卻相當困難，最後中選的賈法傑克森，不但是麥可三哥傑曼的兒子，自己也出過單曲，MV裡舞蹈丰采頗有麥可年輕時的味道，安東富夸盛讚他是最佳人選。該片情節不會避諱麥可被控戀童更捲入官司的「黑暗面」，但網友認為傑克森家族對片子的支持，恐怕某些太爭議的部分也會被淡化。

席歐詹姆斯被傳要扮演已故樂壇巨星。(路透資料照片) 喬治麥可的生平被傳要拍成電影。(路透資料照片)

曾是「Wham！」一員、單飛後更紅的喬治麥可，俊俏外表令無數女性著迷，後來才公開同志身分，生平故事也很傳奇。英國「每日郵報」稱席歐詹姆斯被接洽主演喬治的傳記影片，席歐自認和喬治都有希臘血統，接演意願頗高，然而喬治家人對這部片並不支持，已發聲明否認和片子有任何關聯。