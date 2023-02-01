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兄弟情斷？ 「死侍」與傑克葛倫霍幾乎不連絡

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩雷諾斯（左）以往和傑克葛倫霍稱兄道弟，近來卻被爆幾乎不講話。（取材自Instagram） 備註
萊恩雷諾斯（左）以往和傑克葛倫霍稱兄道弟，近來卻被爆幾乎不講話。（取材自Instagram） 備註

演藝圈內沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。曾經合演「異星智慧」（Life）一拍即合、人前人後稱兄道弟的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）與「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），近來已經幾乎不連絡，昔日的兄弟情早消失無蹤，兩人共同的友人都忍不住搖頭。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，傑克和萊恩疏遠的原因並不複雜，以往年長4歲的萊恩有點像是老大哥一樣，會給傑克很多生活上的建議與指導，近年來傑克隨著年歲漸長，開始想要走自己的路，不再是聽話的小老弟，他和拍攝「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）認識的湯姆霍蘭德（Tom Holland）不時互相在社群網站上交流，互動都要比和萊恩雷諾斯頻密。

傑克葛倫霍拍片之餘也沒忘記要談戀愛，時間被占滿。（路透資料照片）
傑克葛倫霍拍片之餘也沒忘記要談戀愛，時間被占滿。（路透資料照片）

另一點在萊恩畢竟是有家室的男人，除了妻子布蕾克萊佛莉（Blake Lively）之外，還有3個女兒以及即將誕生的第4個孩子，平常照顧好家裡和自己的工作之外，比較沒有多餘的空檔再關心朋友，而傑克目前還是單身漢，感情生活多采多姿，和萊恩這種人夫、人父的生活圈子亦很少能有交集。

事實上，以往傑克就曾經半開玩笑表示和萊恩「真的沒有大家以為的那麼親密」，外界那時覺得他在說笑，有可能他講的都是真話。

萊恩雷諾斯已為人夫、人父，要花時間照顧家庭，比較沒空和友人共度。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯已為人夫、人父，要花時間照顧家庭，比較沒空和友人共度。（路透資料照片）

社群網站 八卦 蜘蛛人

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