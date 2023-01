麥可傑克森傳記電影確定主演 26歲姪子初登大螢幕挑大梁

衛報31日報導,由安東尼.法奎(Antoine Fuqua)執導的麥可.傑克森傳記電影 《Michael》已經找到了扮演這位已故流行樂之王(King of Pop)的人選,確定將由他的姪子賈法爾(Jaafar Jackson)來飾演。

今年26歲的賈法爾是作曲家兼「傑克森五人組」(Jackson 5)成員、麥可三哥傑曼(Jermaine Jackson)的兒子,《Michael》也將是他的第一個大型電影角色。賈法爾在社群媒體 宣布自己要演出叔叔與發布照片時,描述自己的感覺為「謙卑與榮幸」。

賈法爾寫到,「我深感謙卑與榮幸,能將我叔叔麥可的故事變為現實。致世界各地的所有粉絲,我們很快就會見面」。

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup