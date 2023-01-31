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昔「阿達一族」童星麗莎洛林嚴重中風 家人忍痛拔管

記者蘇詠智／綜合報導
麗莎洛林小時候在影集「阿達一族」扮演「星期三」。（取材自IMDb）
麗莎洛林小時候在影集「阿達一族」扮演「星期三」。（取材自IMDb）

由「阿達一族」（The Addams Family）衍生而出的Netfix影集「星期三」（Wednesday）大受歡迎，女主角珍妮奧特嘉（Jenna Ortega）聲勢水漲船高，然而最元祖影集版「阿達一族」中扮演「星期三」這個古怪女孩的麗莎洛林（Lisa Loring）卻傳出高血壓導致嚴重中風，雖然經過醫院治療，用機器維持她的生命，家人眼見她情況始終沒有好轉，恐已回天乏術，決定關掉維生器，兩個女兒握住她的手，她離世時相當安詳，享壽64歲。

麗莎洛林在美去世，享壽64歲。（取材自推特）
麗莎洛林在美去世，享壽64歲。（取材自推特）

麗莎洛林是在6歲的時候以童星之姿扮演「阿達一族」影集裡的女兒「星期三」這個角色，雖然整齣戲只播了兩年、64集，卻擁有一批死忠的粉絲，在1991年，由安潔莉卡休斯頓、勞爾朱利亞等主演的電影版在美國大熱賣，很多人從克莉絲汀娜的表演又想念起昔日的麗莎，麗莎則開始在許多動漫展的粉絲見面會出現。

提到影集版「阿達一族」，麗莎認為選角出色，扮演她爸媽的約翰奧斯汀（John Astin）與卡洛琳瓊斯（Carolyn Jones）更對她非常好，就像真正的雙親，片場氣氛有如歡樂的家庭。在麗莎去世之後，92歲的約翰奧斯汀就是影集版「阿達一族」唯一還在世的主要演員。

安妮沃斯琴癌症去世，享年45歲。（取材自推特）
安妮沃斯琴癌症去世，享年45歲。（取材自推特）

此外，曾在「24反恐任務」（24）是扮演FBI探員的女星安妮沃斯琴（Annie Wersching），因癌症去世，享年45歲。她除了在影集中的演出外，也以在電玩「最後生還者」（The Last of Us）裡的配角泰絲，為遊戲迷熟知。

高血壓 中風 癌症

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