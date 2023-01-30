「致蕾絲莉」女主角意外入圍影后 奧斯卡再陷種族爭議
第95屆奧斯卡金像獎日前公布入圍名單，「致蕾絲莉」（To Leslie）的安德麗亞．瑞斯波羅（Andrea Riseborough）靠著後期造勢成功而出乎意料入圍影后，但因為她獲得提名似乎是以犧牲另外兩位非裔女演員為代價，導致美國影藝學院（AMPAS）再度變成種族主義爭論的中心。
衛報30日報導，事前獲看好入圍影后的非裔女星分別是「女王」（The Woman King）的薇拉．戴維斯（Viola Davis）與「提爾：純真之死」（Till）的丹妮兒．戴德懷勒（Danielle Deadwyler）。兩人確認未能入圍後，「提爾」的非裔導演楚胡（Chinonye Chukwu）就公開抨擊電影業界「堅持白人化（whiteness）跟延續對非裔女性的明目張膽厭女症」。
同為非裔的影評人丹尼爾斯（Robert Daniels）則在洛杉磯時報的長篇評論文章指出，「當我們把怒火瞄準個別人士時，破碎的系統依然存在」。他寫道，「這說明了什麼，黑人女性做了制度要求她們做的一切，豪華晚宴、私人影藝學院放映會、見面會（meet-and-greets）、聲勢浩大的電視廣告與雜誌簡介而被忽視時，有人在體制之外做了一切而獲得獎勵？」
瑞斯波羅在本年度頒獎季前期相對籍籍無名，「致蕾絲莉」本身的知名度則是仰賴協調一致的宣傳活動而提升，其中涉及了為數眾多的大牌演員，包括艾德華．諾頓、莎莉．賽隆、珍妮佛．安妮斯頓跟同樣入圍的凱特．布蘭琪。這些人不是主持放映會跟問題活動，就是在頒獎典禮或社群媒體貼文點名瑞斯波羅。宣傳活動得到了兩家公關公司的協助，同時似乎是自費進行。
報導指出，社群媒體已經見到「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）標籤復活。AMPAS則宣布，將在31日開會「審查」宣傳活動規則，稱其希望「確保沒有違反指引，並告知我們在社群媒體與數位溝通的新時代是否可能需要更動指引」。
Race storm erupts after Andrea Riseborough’s best actress Oscar nomination https://t.co/nm2lXZcAnx— The Guardian (@guardian) 2023年1月30日
上一則
郭采潔現身巴黎近照曝光 五官「再進化」網友驚呆
下一則
FB留言