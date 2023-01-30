「致蕾絲莉」女主角意外入圍影后 奧斯卡再陷種族爭議

第95屆奧斯卡金像獎最佳女角獎入圍者，左起安娜德哈瑪斯、楊紫瓊、安德麗亞瑞斯波羅、蜜雪兒威廉絲與凱特布蘭琪。其中，安德麗亞瑞斯波羅獲得提名被指似乎是以犧牲兩位非裔女演員為代價，導致主辦的美國影藝學院再度變成種族主義爭論的中心。（Getty Images）

第95屆奧斯卡金像獎日前公布入圍 名單，「致蕾絲莉」（To Leslie）的安德麗亞．瑞斯波羅（Andrea Riseborough）靠著後期造勢成功而出乎意料入圍影后，但因為她獲得提名似乎是以犧牲另外兩位非裔 女演員為代價，導致美國影藝學院（AMPAS）再度變成種族主義爭論的中心。

衛報30日報導，事前獲看好入圍影后的非裔女星分別是「女王」（The Woman King）的薇拉．戴維斯（Viola Davis）與「提爾：純真之死」（Till）的丹妮兒．戴德懷勒（Danielle Deadwyler）。兩人確認未能入圍後，「提爾」的非裔導演楚胡（Chinonye Chukwu）就公開抨擊電影業界「堅持白人化（whiteness）跟延續對非裔女性的明目張膽厭女症」。

同為非裔的影評人丹尼爾斯（Robert Daniels）則在洛杉磯時報的長篇評論文章指出，「當我們把怒火瞄準個別人士時，破碎的系統依然存在」。他寫道，「這說明了什麼，黑人女性做了制度要求她們做的一切，豪華晚宴、私人影藝學院放映會、見面會（meet-and-greets）、聲勢浩大的電視廣告與雜誌簡介而被忽視時，有人在體制之外做了一切而獲得獎勵？」

瑞斯波羅在本年度頒獎季前期相對籍籍無名，「致蕾絲莉」本身的知名度則是仰賴協調一致的宣傳活動而提升，其中涉及了為數眾多的大牌演員，包括艾德華．諾頓、莎莉．賽隆、珍妮佛．安妮斯頓跟同樣入圍的凱特．布蘭琪。這些人不是主持放映會跟問題活動，就是在頒獎典禮或社群媒體 貼文點名瑞斯波羅。宣傳活動得到了兩家公關公司的協助，同時似乎是自費進行。

報導指出，社群媒體已經見到「奧斯卡好白」（‪#‎OscarsSoWhite‬）標籤復活。AMPAS則宣布，將在31日開會「審查」宣傳活動規則，稱其希望「確保沒有違反指引，並告知我們在社群媒體與數位溝通的新時代是否可能需要更動指引」。