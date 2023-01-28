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女主播出軌搭檔「觀眾眼前偷情」讓帥氣演員丈夫戴綠帽 婚姻徹底掰了

記者蘇詠智／即時報導
美國知名男女主播 T. J. 荷姆斯（右）和艾美羅巴克，因為工作上的攜手，鬧出不倫之戀。（路透資料照片）
美國知名男女主播 T. J. 荷姆斯（右）和艾美羅巴克，因為工作上的攜手，鬧出不倫之戀。（路透資料照片）

新聞節目中常見到男女主播搭配合作，在朝夕相處下，雖然會培養出工作上的默契，卻也有人產生浪漫的情愫，倘若男未婚女未嫁，還可以成為一段佳話，要是彼此都各有家庭，就是驚動各方的醜聞，下場往往不堪設想。

在美國這幾個月就爆發這種超級大事件，ABC電視網下午3點播出的「GMA3」（「早安美國」下午3點版），兩位男女主播 T. J. 荷姆斯和艾美羅巴克從去年3月起背著各自的另一半談起不倫之戀，兩人在螢幕上談笑風生、互動輕鬆，觀眾卻沒注意到他們偷偷向對方放電，很快就搞在一起。艾美有兩段婚姻，第2任丈夫安德魯蘇，不僅曾經是美國經典偶像影集「飛越情海」男主角之一，還有個知名的演員姊姊伊莉莎白蘇，艾美雖然已有帥氣的丈夫，仍然抵擋不住同事的魅力，紅杏出牆。

T.J. 荷姆斯同樣有兩段婚姻，第2任妻子瑪麗李是個律師，絕對是精明能幹的女性，他卻還有辦法背著她和艾美不倫， T.J. 艾美為了工作就會同時出現在一些場合，親暱的舉動愈來愈難遮掩，終於被拍到難以抵賴的照片，透過媒體公開，讓大眾感到震撼，成為各大八卦雜誌的熱門話題，登上封面，也是近來最被討論的影視八卦之一，兩人的婚姻當然也都因此破裂。

從去年12月初， T.J. 和艾美就暫時在節目中消失，經過一個多月的談判，現在他們將一起離開，與ABC傳已簽署好相關文件，兩人等於犯下醜聞被攆出去，戀情濃度暫時不受影響，而是樂得更大方的公開放閃，至於事業上的未來，各方都在矚目中。

安德魯蘇曾是偶像影集中的帥氣男主角，卻被主播妻子背叛。（取材自imdb）
安德魯蘇曾是偶像影集中的帥氣男主角，卻被主播妻子背叛。（取材自imdb）
T. J. 荷姆斯（左）和艾美羅巴克是新聞節目當家男女主播，卻在觀眾眼前偷情，引...
T. J. 荷姆斯（左）和艾美羅巴克是新聞節目當家男女主播，卻在觀眾眼前偷情，引起軒然大波。（取材自ABC）

八卦 荷姆斯

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