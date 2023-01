兒童教育節目「芝蔴街」之父莫里塞特辭世 享耆壽93歲

美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特(Lloyd Morrisett)23日辭世,享耆壽93歲。

芝蔴街工作坊(Sesame Workshop)23日在推特上發布莫里塞特的逝世聲明,但並未細述逝世原因。芝蔴街工作坊是由莫里塞特與庫尼(Joan Ganz Cooney)共同成立的非營利組織,除了製作「芝蔴街」系列節目,也長久致力於推動全球兒童教育 。

芝蔴街工作坊在聲明中表示,莫里塞特是一名睿智、深思熟慮且仁慈的領袖,並總是在思考教育的不同可能。

芝蔴街節目共同創作者庫尼與莫里塞特是逾50年的好友,她在莫里塞特逝世後發表聲明,表示沒有莫里塞特,就不會有芝蔴街誕生。「他是第一個想到透過電視教導學齡前幼童字母 與數字的人。」

芝蔴街電視節目在全球超過150個國播出,共獲得216座艾美獎 、11座葛萊美獎,並在2019年獲頒甘迺迪中心終身成就獎,成為第一個得到該獎的電視節目。

Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px