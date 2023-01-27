我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

兒童教育節目「芝蔴街」之父莫里塞特辭世 享耆壽93歲

編譯陳曉慈／即時報導
美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特23日辭世，享耆壽93歲。照片為2019年莫里塞特（右）獲頒「甘迺迪中心終身成就獎」。（美聯社）
美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特23日辭世，享耆壽93歲。照片為2019年莫里塞特（右）獲頒「甘迺迪中心終身成就獎」。（美聯社）

美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特（Lloyd Morrisett）23日辭世，享耆壽93歲。

芝蔴街工作坊（Sesame Workshop）23日在推特上發布莫里塞特的逝世聲明，但並未細述逝世原因。芝蔴街工作坊是由莫里塞特與庫尼（Joan Ganz Cooney）共同成立的非營利組織，除了製作「芝蔴街」系列節目，也長久致力於推動全球兒童教育

芝蔴街工作坊在聲明中表示，莫里塞特是一名睿智、深思熟慮且仁慈的領袖，並總是在思考教育的不同可能。

芝蔴街節目共同創作者庫尼與莫里塞特是逾50年的好友，她在莫里塞特逝世後發表聲明，表示沒有莫里塞特，就不會有芝蔴街誕生。「他是第一個想到透過電視教導學齡前幼童字母與數字的人。」

芝蔴街電視節目在全球超過150個國播出，共獲得216座艾美獎、11座葛萊美獎，並在2019年獲頒甘迺迪中心終身成就獎，成為第一個得到該獎的電視節目。

教育 艾美獎 字母

上一則

大過年張蘭又發飆 怒斥大S發全家福合照「噁心人」

延伸閱讀

周末好去處／華埠農曆新年周末市集

周末好去處／華埠農曆新年周末市集
史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名

史丹福、哥大、賓大醫學院 也退出美新排名
德國遲未點頭 英國外相：仍盼烏克蘭取得豹式戰車

德國遲未點頭 英國外相：仍盼烏克蘭取得豹式戰車
援不援烏「豹2戰車」？50個國防長會議未有共識 德國：還沒決定

援不援烏「豹2戰車」？50個國防長會議未有共識 德國：還沒決定

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄