兒童教育節目「芝蔴街」之父莫里塞特辭世 享耆壽93歲

美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特23日辭世，享耆壽93歲。照片為2019年莫里塞特（右）獲頒「甘迺迪中心終身成就獎」。（美聯社）

美國兒童節目「芝蔴街」共同創作者之一莫里塞特（Lloyd Morrisett）23日辭世，享耆壽93歲。

芝蔴街工作坊（Sesame Workshop）23日在推特上發布莫里塞特的逝世聲明，但並未細述逝世原因。芝蔴街工作坊是由莫里塞特與庫尼（Joan Ganz Cooney）共同成立的非營利組織，除了製作「芝蔴街」系列節目，也長久致力於推動全球兒童教育 。

芝蔴街工作坊在聲明中表示，莫里塞特是一名睿智、深思熟慮且仁慈的領袖，並總是在思考教育的不同可能。

芝蔴街節目共同創作者庫尼與莫里塞特是逾50年的好友，她在莫里塞特逝世後發表聲明，表示沒有莫里塞特，就不會有芝蔴街誕生。「他是第一個想到透過電視教導學齡前幼童字母 與數字的人。」

芝蔴街電視節目在全球超過150個國播出，共獲得216座艾美獎 、11座葛萊美獎，並在2019年獲頒甘迺迪中心終身成就獎，成為第一個得到該獎的電視節目。