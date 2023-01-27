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「女妖」飆演技 柯林法洛奧斯卡封帝呼聲高

記者陳建嘉╱綜合報導
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森同時以「伊尼舍林的女妖」入圍奧斯卡影帝、男配。(圖：探照燈影業提供)
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森同時以「伊尼舍林的女妖」入圍奧斯卡影帝、男配。(圖：探照燈影業提供)

男星柯林法洛(Colin Farrell)、布蘭登葛里森(Brendan Gleeson)主演黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)強勢入圍奧斯卡九大獎，兩位男星也分別入圍影帝、男配，柯林法洛坦言有感而發，自己真的就像電影裡演的一樣與朋友決裂，「他們有一天就突然消失了，但因為這樣，我後來與別人相處會更為謹慎」。

柯林法洛外型俊帥又才華洋溢，過往曾有「愛爾蘭種馬」的稱號，不過他性格直率浪蕩，自認過去也有一些「難以解決的人際問題」，直到年紀越來越大才知道怎麼與他人相處，「這對我來說也是成長」。

柯林與布蘭登早在十幾歲就相識，一路看彼此成長，雖然兩人在片中決裂，甚至不惜拔刀自殘，但戲外兩人感情極好，「我們在愛爾蘭附近的島上拍戲，因為住得近，劇組還在島上蓋一間小酒吧，我們只要一下戲就會一起喝酒談心事」。布蘭登更大讚當地景色極美，完全沒有特效後製，「你所看到的彩虹、山谷都是真的，我們完全沒修圖」。

即便兩人交情好，劇組仍安排他們先進行至少三周的對戲排練。

柯林法洛先前已拿下金球獎最佳男主角獎，目前更被認定是呼聲最高的奧斯卡影帝，但他僅笑稱感謝大家喜歡，「我只是想要盡全力演好角色，我不喜歡演一個全新的角色，卻讓我感覺有似曾相識的感覺」，他先前在「蝙蝠俠」(The Batman)刻意扮老扮醜演出反派「企鵝」，毀容式演出獲得外界讚賞，「雖然我不知道如果拍續集，『企鵝』會有什麼樣的故事，但我只能說一定會給出一些新的東西」。

入圍 奧斯卡 金球獎

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