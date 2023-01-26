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出售290首歌曲版權 小賈斯汀2億入袋

娛樂新聞組╱綜合報導
小賈斯汀將自己的歌曲版權以2億美元售出。(取材自Instagram)
小賈斯汀將自己的歌曲版權以2億美元售出。(取材自Instagram)

黑石集團旗下投資公司Hipgnosis Songs Capital表示，流行樂巨星小賈斯汀（Justin Bieber）已將其290首歌曲版權以2億美元價格賣給Hipgnosis。其實相關消息已經傳了好幾周，如今獲得證實，讓28歲的小賈斯汀成為最新一位透過出售作品版權賺進大把鈔票的藝人。

中央社引述法新社報導，美國流行歌手賈斯汀（Justin Timberlake）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）等當代明星出售大部分音樂版權時有所聞，這兩人也是把版權賣給Hipgnosis，但拿音樂著作權換現金的大多是「傳奇歌手」等級的藝人，例如美國民謠詩人巴布狄倫（Bob Dylan）以及「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）。

而與傳奇歌手達成的天價交易，例如布魯斯史普林斯汀據報以5億美元價格將歌曲版權賣給索尼（Sony），被視為是「穩贏」的安全做法，既可以讓樂壇常青樹財務獲得妥善照料，又可以讓投資人透過這些歷久彌新的曲目，在日益茁壯的串流媒體中獲得穩定回報。

年輕歌手的歌曲版權風險則比較高。然而小賈斯汀是史上最暢銷的藝人之一，如今Hipgnosis握有了Baby和Sorry等部分21世紀最熱門歌曲的版權。

Hipgnosis表示，他們取得小賈斯汀2021年12月31日之前發行的290首歌曲版權。

另一名知情人士表示，小賈斯汀老東家環球音樂將繼續管理他的專輯曲庫，並且仍擁有小賈斯汀的母帶。Hipgnosis已經獲得小賈斯汀母帶的股權以及他的鄰接權，亦即每次公開播放歌曲時，其所有者都會收到一筆版稅。

投資 索尼

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