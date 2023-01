入圍奧斯卡 楊紫瓊欣喜若狂卻又感傷

楊紫瓊得知自己入圍奧斯卡影后,讓她「欣喜若狂」。(取材自Instagram)

女星楊紫瓊 以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)入圍奧斯卡最佳女主角獎後直說「欣喜若狂」,但想到過去沒有亞裔女星獲得奧斯卡青睞,又「有一點感傷」。

中央社引述紐約時報報導,楊紫瓊與她「媽的多重宇宙」大家庭開Zoom視訊會議,包括同台演出的潔美李寇蒂斯(Jamie LeeCurtis)、關繼威、吳漢章(James Hong)以及兩位導演丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)和關家永(DanKwan)時,得知自己入圍消息,讓她「欣喜若狂」,她說:「我們每個人都在尖叫。」

「媽的多重宇宙」共入圍11項奧斯卡獎 ,除了楊紫瓊入圍最佳女主獎,還包括最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳導演獎,以及最佳影片獎等。

馬來西亞出生、在亞洲影壇發跡的楊紫瓊若能獲獎,將會是影史首位亞裔奧斯卡影后。

楊紫瓊告訴紐時說:「奧斯卡有95年歷史。」她說:「我高興得飛上天了,可是又有一點感傷,因為在我之前亞洲有許許多多極為出色的女演員,而我是站在這些巨人的肩膀上。」她還說:「我希望這能打破該死的玻璃天花板,並持續下去,未來看到更多像我們這樣的面孔的人站在台上。」

以「女打仔」闖出名號的楊紫瓊,影壇闖蕩數十載,「媽的多重宇宙」讓她有機會大秀自己不同層面的才華。回顧她多年演藝生涯可說是苦樂參半,她說:「有些時候,我會想,我熱愛工作,我熱愛演戲,投入這一行並非為了得獎,而是把自己最棒的一面呈現給大家。」

「然而,當然啦,請把奧斯卡頒給我吧。」她笑著說:「這只不過是一個獎勵,說明不輕言放棄的重要。如果相信自己,就千萬不要放棄。我花了40年,但總算走到這一步了。」