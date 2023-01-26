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入圍奧斯卡 楊紫瓊欣喜若狂卻又感傷

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫瓊得知自己入圍奧斯卡影后，讓她「欣喜若狂」。(取材自Instagram)
楊紫瓊得知自己入圍奧斯卡影后，讓她「欣喜若狂」。(取材自Instagram)

女星楊紫瓊以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）入圍奧斯卡最佳女主角獎後直說「欣喜若狂」，但想到過去沒有亞裔女星獲得奧斯卡青睞，又「有一點感傷」。

中央社引述紐約時報報導，楊紫瓊與她「媽的多重宇宙」大家庭開Zoom視訊會議，包括同台演出的潔美李寇蒂斯（Jamie LeeCurtis）、關繼威、吳漢章（James Hong）以及兩位導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）和關家永（DanKwan）時，得知自己入圍消息，讓她「欣喜若狂」，她說：「我們每個人都在尖叫。」

「媽的多重宇宙」共入圍11項奧斯卡獎，除了楊紫瓊入圍最佳女主獎，還包括最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳導演獎，以及最佳影片獎等。

馬來西亞出生、在亞洲影壇發跡的楊紫瓊若能獲獎，將會是影史首位亞裔奧斯卡影后。

楊紫瓊告訴紐時說：「奧斯卡有95年歷史。」她說：「我高興得飛上天了，可是又有一點感傷，因為在我之前亞洲有許許多多極為出色的女演員，而我是站在這些巨人的肩膀上。」她還說：「我希望這能打破該死的玻璃天花板，並持續下去，未來看到更多像我們這樣的面孔的人站在台上。」

以「女打仔」闖出名號的楊紫瓊，影壇闖蕩數十載，「媽的多重宇宙」讓她有機會大秀自己不同層面的才華。回顧她多年演藝生涯可說是苦樂參半，她說：「有些時候，我會想，我熱愛工作，我熱愛演戲，投入這一行並非為了得獎，而是把自己最棒的一面呈現給大家。」

「然而，當然啦，請把奧斯卡頒給我吧。」她笑著說：「這只不過是一個獎勵，說明不輕言放棄的重要。如果相信自己，就千萬不要放棄。我花了40年，但總算走到這一步了。」

奧斯卡獎 楊紫瓊 媽的多重宇宙

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